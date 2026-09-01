Detenido en Japón un hombre acusado de matar a 50 hámsteres: los llevaba a hoteles para matarlos

Un hombre japonés de 36 años, empleado de un liceo en Iwate, fue atrapado por masacrar a 30 hámsteres en un hotel. Semanas atrás había sido detenido por un delito similar, luego de acabar con la vida de otros veinte roedores.

Ambos ataques a los animales se perpetraron en unos "love hotels", como se conoce en el país asiático a los establecimientos de estancias cortas para parejas. Según informó la policía japonesa, contó con la complicidad de dos mujeres jóvenes para cometer los delitos, que también fueron detenidas.

Hamster sobre el pasto. Foto: Freepik.

"Matanza injustificada": los detalles del caso

La detención del sospechoso, el lunes, se debió a "la matanza injustificada" de unos 30 hámsteres el pasado marzo, llevada a cabo con la complicidad de una chica de 20 años, indicó a AFP Hiroyuki Nasu, una responsable de la policía en la ciudad de Miyako, en la zona de Iwate.

En el teléfono confiscado al hombre, la policía encontró videos sobre la masacre de roedores, y mensajes intercambiados con esa joven, que apuntaban a que prepararon el acto.

"¿Dónde vamos a matar a los hámsteres, para divertirnos?", decía uno de los mensajes citados por la policía.

El hombre había sido ya detenido en julio por matar en febrero a unos 20 roedores, esta vez con la complicidad de una joven de 19 años.

La policía dijo que seguirá investigando para saber si el sospechoso cometió otros actos similares.

Captan a hombres saliendo de una alcantarilla en Nueva York

La Policía de Nueva York investiga desde finales de agosto un video en el que varias personas emergen durante la madrugada de una boca de alcantarilla en el centro de Manhattan, la última de una serie de desconcertantes incursiones en el alcantarillado de la ciudad reveladas en los últimos meses.

En un video publicado el 23 de agosto se ve al menos a tres hombres aparentemente jóvenes vestidos con overoles de trabajo al salir del subsuelo, uno de ellos con una linterna aún encendida en la cabeza, y cómo se van del lugar a pie después de que el último tapa la alcantarilla.

Authorities in New York City are investigating new video showing three people climbing out of a Manhattan manhole in the middle of the night. https://t.co/yERgOzuV86 pic.twitter.com/eRzzY556dx — ABC News (@ABC) August 23, 2026

El pasado junio, los medios se hicieron eco de al menos tres incursiones de este tipo en el alcantarillado captadas por cámaras de seguridad y en las que se veía a personas al salir o entrar por esos agujeros en los distritos de Brooklyn y Queens.

Las personas involucradas vestían en general con ropa de trabajo, y en algunos casos llevaban herramientas como palas.

Agencia EFE, AFP