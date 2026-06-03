Video registra a siete hombres que entraron a una alcantarilla en Nueva York y desatan una investigación

Un video difundido en medios estadounidenses en los últimos días muestra a varios hombres entrando en una alcantarilla del barrio neoyorquino de Brooklyn y saliendo de ella varias horas después.

En el registro, dado a conocer por CBS News New York, figura un grupo de al menos siete individuos reunidos alrededor de una alcantarilla en la intersección de dos calles en la madrugada del pasado viernes. Alguno de los hombres parecen llevar botas para el agua y guantes.

Posteriormente, descienden bajo tierra utilizando linternas como guía para iluminar el área.

Otra cámara de la zona captó a los siete hombres saliendo de la alcantarilla tiempo después de las 2 de la madrugada del pasado viernes.

De acuerdo a fuentes policiales consultadas por CBS News New York, estos hombres son "cazadores de tesoros" y exploradores de la ciudad que buscan objetos de valor en el sistema de alcantarillado neoyorquino.

En caso de ser capturados, los hombres podrían enfrentarse a cargos de robo. Autoridades inspeccionaron la zona por donde los hombres habían ingresado a las cloacas y no encontraron ningún objeto que sea de peligro para las personas.

Los peligros del sistema de drenaje según las autoridades

Además, un vocero del departamento de Protección Ambiental (DEP, por sus siglas en inglés), señaló que se están realizando inspecciones a la infraestructura del alcantarillado para asegurarse de que no se hayan registrado daños.

"Entrar en el sistema de alcantarillado es ilegal y extremadamente peligroso. Las alcantarillas pueden contener numerosos peligros, como gases tóxicos y potencialmente mortales, superficies inestables, riesgo de inundaciones y espacios confinados. Por estas razones, el público nunca debe entrar en una tubería, desagüe, alcantarilla, pozo de registro o emisario submarino", subrayó.

Las autoridades policiales señalaron que no hay ningún vínculo de estos hombres con el terrorismo, a la vez que están trabajando en la identificación y localización de los individuos que aparecen en el video.