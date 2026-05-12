De la incertidumbre a la esperanza: qué temen las potencias medianas sobre la crucial cumbre entre Trump y Xi

Polonia pronto albergará líneas de producción de tanques surcoreanos. Australia está comprando buques de guerra a Japón. Canadá enviará uranio a la India, mientras que la India ofrece misiles de crucero a Vietnam, y Brasil fabrica aviones de transporte militar para los Emiratos Árabes Unidos.

Todos estos acuerdos se cerraron en las últimas semanas. Cada uno representa un intento de las potencias medianas por protegerse mientras el conflicto en Irán estrangula el suministro energético mundial y se avecina una cumbre crucial entre el presidente Donald Trump y Xi Jinping de China.

Las encuestas internacionales muestran que el mundo tiene poca confianza en Estados Unidos y China. Tanto Trump como Xi han utilizado su enorme influencia en materia de comercio y seguridad para coaccionar o castigar. En respuesta, las naciones más pequeñas se comportan como si estuvieran atrapadas en "Godzilla" o "Dune": se mueven sigilosamente en pequeños grupos, intentando no provocar la ira de gigantes caprichosos.

«Es una estrategia muy compleja», afirmó Richard Heydarian, politólogo filipino de la Universidad de Oxford. O, como lo expresó Ja Ian Chong, analista de seguridad en Singapur: «Ningún partido quiere enfrentarse a Pekín, y ahora también a Washington».

El presidente de EEUU, Donald Trump, y su par chino, Xi Jinping, en la cumbre del G20 de 2019 en Osaka. Foto: Archivo El País

Para los países que observan desde la distancia, la reunión entre Trump y Xi en Pekín está marcada por la incertidumbre y la esperanza. En Asia, la región más afectada y con mayor rapidez por la escasez de petróleo derivada de la guerra y el estricto control chino sobre las exportaciones de productos petrolíferos, el ambiente es particularmente sombrío. Entrevistas con funcionarios y declaraciones de líderes que viajan por el mundo para cerrar acuerdos comerciales y de defensa sugieren que la mayoría de las potencias medianas se sienten abrumadas por el deterioro del orden mundial.

Muchos creen que la cumbre tiene más potencial para causar daño que para ayudar. Y el enfoque visceral de Trump ante los problemas complejos es la principal fuente de ansiedad.

Durante meses, a los funcionarios asiáticos les ha preocupado que el presidente pudiera estar demasiado ansioso por llegar a un acuerdo con Xi, poniendo fin a la venta de armas a Taiwán o aceptando un lenguaje político más suave que podría facilitar que China socavara la isla democrática.

«Eso sería la peor pesadilla», dijo un funcionario taiwanés que habló bajo condición de anonimato para tratar asuntos internos del gobierno. Insistió en que era improbable que Estados Unidos redujera su apoyo.

Pero cualquier concesión sobre Taiwán podría llevar a otros socios estadounidenses a temer ser abandonados. La presión de Pekín para lograr el cumplimiento en otros territorios en disputa se vería reforzada, desde la frontera con India hasta el Mar de China Meridional.

Una bandera estadounidense ondea sobre los precios de la gasolina, en Arcadia, California. Foto: AFP

Los funcionarios vietnamitas afirmaron que si Trump hace un gesto conciliador o halaga a Xi, incluso sin mayores concesiones, China ganará margen de maniobra para presionar con más fuerza a los países más pequeños.

Otra preocupación que se está debatiendo en toda la región es que Trump pueda modificar los planes de seguridad a largo plazo a cambio de mejores condiciones económicas con China.

La decisión de Trump de desviar un grupo de ataque de portaaviones del Pacífico y municiones de Corea del Sur para la guerra en Irán pudo haber impulsado un mayor redespliegue de tropas. Cuando el Pentágono anunció la retirada de al menos 5.000 soldados de Alemania tras las declaraciones de Trump, en contra del canciller alemán, los aliados en Asia recordaron una vez más la rapidez con la que puede debilitarse la disuasión colectiva.

En el pasado, Trump amenazó con retirar tropas de Japón, país que alberga a unos 53.000 militares estadounidenses —más que ningún otro—, y de Corea del Sur, donde están destinados otros 24.000 estadounidenses. Si pudiera obtener algo importante de Xi a cambio de una retirada, ¿rechazaría el acuerdo?

Los analistas señalaron que los planes a los que se opone China, como AUKUS, un pacto entre Australia, Inglaterra y Estados Unidos diseñado para contrarrestar la influencia de Pekín mediante el equipamiento de Australia con submarinos de propulsión nuclear y tecnología avanzada, también podrían cancelarse repentinamente.

El presidente Donald Trump se reúne con el primer ministro canadiense, Mark Carney, en la Oficina Oval de la Casa Blanca. Foto: AFP

“La sensación de que los aliados de Estados Unidos tienen que apoyarse mutuamente porque ya no pueden confiar en Estados Unidos es muy real”, dijo Hugh White, un exfuncionario de inteligencia australiano que imparte estudios estratégicos en la Universidad Nacional de Australia.

Ese sentimiento es mucho más fuerte de lo que podría sugerir el "lenguaje público cauteloso" de los líderes nacionales, añadió.

Los funcionarios europeos y asiáticos suelen hablar en privado y con franqueza sobre su pérdida de confianza en Estados Unidos, lo que impulsa un esfuerzo irreversible por diversificar sus economías y alejarse de ese país. En conversaciones informales con periodistas, sus declaraciones se asemejan mucho a las del primer ministro canadiense Mark Carney, quien recibió una ovación de pie en Davos, Suiza, este año por un discurso en el que afirmó: «Estamos en medio de una ruptura, no de una transición».

Pero en público, se muestran más prudentes. Algunos funcionarios admiten que sus países intentan ganar tiempo y eludir los arrebatos de ira de Trump, mientras mantienen la apariencia de lealtad imperial.

Los funcionarios surcoreanos simplemente expresaron su resignación ante el desvío de tropas estadounidenses, tras haber dejado claro que se sentían traicionados en 2004, cuando el presidente George W. Bush anunció planes para trasladar tropas de Asia a la guerra de Irak. Australia, Taiwán y Japón destacan pública y repetidamente el valor del liderazgo estadounidense sin reservas, incluso mientras los aranceles estadounidenses y la guerra que Trump inició con Irán perjudican gravemente sus economías. Damien Cave / The New York Times