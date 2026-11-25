La Fiscalía de México detalló el martes que el capo del narcotráfico "Chapo Isidro", capturado el pasado viernes, será juzgado en el país por lavado de dinero y delincuencia organizada antes de tratar un pedido de extradición a Estados Unidos.

Fausto Isidro Meza, el líder de la banda de los Beltrán Leyva, fue detenido en un operativo que contó con apoyo de la inteligencia de Estados Unidos, que mantiene una solicitud de extradición vigente.

Los cargos en México y el trámite de extradición a Estados Unidos

"Por el momento, va a ser juzgado aquí en el país", había asegurado la fiscal Ernestina Godoy, en una rueda de prensa en la Cámara de Diputados, la tarde del lunes. El martes en la noche, un comunicado de la Fiscalía General explicó que Meza es investigado en México por lavado de dinero de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

La dependencia confirmó que una corte estadounidense del distrito de Columbia pide la extradición del acusado de narcotráfico, reclamo que se resolverá conforme al tratado en la materia entre ambos países.

Fausto Isidro Meza, alias "Chapo Isidro", y socios bajo vigilancia a su llegada a un hangar militar en el Aeropuerto Internacional Benito Juarez en la Ciudad de México el 21 de noviembre de 2026. Foto: AFP

Meza figuraba entre los más buscados del FBI con una recompensa de cinco millones de dólares.

El boletín detalló que el próximo sábado se reanuda la audiencia judicial del detenido, recluido en un penal de alta seguridad del centro del país.

"Vamos a respetar el debido proceso y lo vamos a juzgar aquí en el país", añadió Godoy ante preguntas de si podría ser entregado a la justicia estadounidense.

Pese al señalamiento de la fiscal, el hecho es que desde febrero de 2025 México ha entregado a Estados Unidos a 92 criminales de alto perfil sin que mediara un proceso de extradición.

El gobierno de Claudia Sheinbaum justifica estas entregas con un apartado de la ley de seguridad nacional.

Esta ofensiva contra el crimen organizado ocurre bajo la presión del presidente estadounidense Donald Trump, quien amaga con imponer aranceles e incluso enviar fuerzas estadounidenses a combatir a los cárteles.

Un coche quemado se ve en Guasave, estado de Sinaloa, México, el 21 de noviembre de 2026, un día después de intensos enfrentamientos entre el ejército y grupos sospechosos de tráfico de drogas en la zona. Foto: MAURICIO VALENZUELA/AFP

El operativo en Sinaloa, los 20 muertos y el golpe a la cúpula criminal

El operativo en el que fue detenido el narcotraficante mexicano dejó 20 personas muertas, entre ellas cuatro militares, informó el lunes el Gobierno, que reconoció que el grupo criminal sigue activo.

Tras la detención se desató un violento enfrentamiento que provocó escenas de pánico y obligó a suspender un partido de béisbol profesional. Videos en redes sociales mostraron un tramo de una carretera bloqueada por un camión en llamas, mientras que en el estadio de béisbol la gente corría entre gritos de "¡Agánchense, agánchense!" para resguardarse de disparos de metralleta. En otro podía percibirse el trazo luminoso de ráfagas de alto calibre.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, explicó en rueda de prensa que, luego del operativo del sábado —en Guasave, Sinaloa— las autoridades localizaron a otros nueve presuntos integrantes del grupo criminal fallecidos, lo que elevó a 16 la cifra de muertos de la banda. Además, cuatro militares murieron y otros diez resultaron heridos.

Un ómnibus quemado se ve en Guasave, estado de Sinaloa, México, el 21 de noviembre de 2026, un día después de intensos enfrentamientos entre el ejército y grupos sospechosos de tráfico de drogas en la zona. Foto: MAURICIO VALENZUELA/AFP

La presidenta de México recordó a los militares uniformados como “cuatro hombres muy preparados, pero sobre todo con mucha entrega al país”.

Junto a Meza Flores murieron sus primos Germán, alias Serafín, y Pánfilo, al igual que su cuñado José Luis; identificados por Defensa como segundo al mando, operador logístico y operador financiero, respectivamente, de una facción aliada de Los Mayos, y que pertenece al Cartel de Sinaloa.

Con información de AFP y EFE