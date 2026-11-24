El operativo en el que fue detenido el narcotraficante mexicano Fausto Isidro Meza Flores, alias el “Chapo Isidro”, uno de los más buscados del país, dejó veinte personas muertas, entre ellas cuatro militares, informó ayer lunes el Gobierno, que reconoció que el grupo criminal sigue activo.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, explicó en rueda de prensa que, luego del operativo del sábado -en Guasave, Sinaloa- las autoridades localizaron a otros nueve presuntos integrantes del grupo criminal fallecidos, lo que elevó a dieciséis la cifra de muertos de la banda. Además, cuatro militares murieron y otros diez resultaron heridos.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recordó a los militares uniformados como “cuatro hombres muy preparados, pero sobre todo con mucha entrega al país”.

Junto a Meza Flores murieron sus primos Germán, alias Serafín, y Pánfilo, al igual que su cuñado José Luis; identificados por Defensa como segundo al mando, operador logístico y operador financiero, respectivamente, de una facción aliada de Los Mayos, y que pertenece al Cartel de Sinaloa.

Captura de Fausto Isidro Meza, alias "Chapo Isidro" Foto: HANDOUT/AFP

El operativo se llevo a cabo en medio de violentos enfrentamientos en el norte de Sinaloa, con bloqueos viales e incendios de vehículos, que provocaron pánico entre la población. “Por supuesto, hay un remanente de personas también relevantes que eran colaboradores de este sujeto detenido. No podemos decir que (el grupo criminal) esté desarticulado”, declaró el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, sobre la banda liderada por Meza Flores.

Las autoridades explicaron que “Chapo Isidro”, quien fue trasladado a una prisión de Ciudad de México, cuenta con una orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y por cometer delitos contra la salud. Igualmente, tiene una orden de extradición a Estados Unidos por asociación delictiva para distribuir droga en territorio estadounidense; además, se encuentra en la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI”. EFE