Cuando los soldados mexicanos llegaron en camiones a la casa donde se encontraba retenido uno de los narcotraficantes más buscados de México, fueron recibidos con un intenso tiroteo.

Los soldados, pertenecientes a una unidad de élite de fuerzas especiales, también abrieron fuego y se lanzaron contra su objetivo. Capturaron a Fausto Isidro Meza Flores, conocido como El Chapo Isidro, a quien las autoridades estadounidenses señalan como líder de un grupo criminal que traficaba grandes cantidades de drogas a Estados Unidos y que alimentó años de violencia en México.

Tras al menos dos intentos fallidos, las autoridades mexicanas finalmente lograron esposar a Meza Flores, parte de una seguidilla de capos narcos que México ha logrado capturar con ayuda de Estados Unidos.

En este caso, Meza Flores figuraba en la lista de los fugitivos más buscados del FBI, acusado de liderar una organización criminal que ha utilizado la violencia y la intimidación para construir un imperio delictivo que abarca docenas de países, introduciendo cantidades ingentes de fentanilo, metanfetamina y cocaína en Estados Unidos y en todo el mundo.

Aún está por verse si su arresto afectará el narcotráfico, pero la captura de una figura tan importante representó una victoria significativa. El siguiente desafío para las autoridades fue sacarlo de Sinaloa, el estado mexicano sumido en una caótica guerra entre cárteles.

Chapo Isidro, capturado en México. Foto: La Nación/GDA

El operativo de detención de Chapo Isidro

La operación comenzó alrededor de las 4 de la tarde del viernes, tras semanas de colaboración entre el ejército mexicano y los servicios de inteligencia estadounidenses, según fuentes cercanas al operativo que hablaron bajo condición de anonimato para poder ofrecer detalles con franqueza. Mientras se desarrollaba la operación, los residentes grabaron imágenes de helicópteros del ejército, autos en llamas y enfrentamientos armados en las calles.

Tras la operación, funcionarios estadounidenses revelaron que habían brindado información clave de inteligencia, un punto delicado en las relaciones entre Estados Unidos y México, dado que la administración Trump ha presionado a la presidenta Claudia Sheinbaum para que intensifique su lucha contra los cárteles de la droga. Sheinbaum ha apoyado una mayor cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos, pero rechazó categóricamente la propuesta del presidente Donald Trump de desplegar fuerzas estadounidenses en territorio mexicano.

Durante esas semanas de colaboración discreta, según informaron, las autoridades mexicanas proporcionaron a sus homólogos estadounidenses información que ayudó a localizar a Meza Flores y a sus familiares. Siempre que las condiciones meteorológicas lo permitieron, Estados Unidos realizó misiones de reconocimiento con drones, a petición y con la autorización del gobierno mexicano, sobre la zona donde se creía que se encontraba Meza Flores.

Según uno de los funcionarios, analistas militares mexicanos reconstruyeron sus rutinas diarias, interceptando sus comunicaciones y estudiándolo a través de las imágenes de video en directo captadas por los drones.

Los investigadores, utilizando mensajes de texto interceptados con su madre, esposa y hermana, identificaron fiestas y reuniones a las que Meza Flores —por cuya captura se ofrecía una recompensa de hasta US$ 5 millones en Estados Unidos— planeaba asistir.

El viernes, las fuerzas especiales mexicanas lo rastrearon mediante la interceptación de comunicaciones de radio y teléfono, así como con vigilancia mediante drones, hasta una vivienda en Guasave, ciudad de Sinaloa, donde creían poder entrar con daños colaterales limitados, según informó un funcionario. Los analistas identificaron a Meza Flores en la casa por su voz, su complexión y su forma de caminar.

Según un funcionario militar estadounidense que habló bajo condición de anonimato para comentar evaluaciones internas de Estados Unidos, un grupo de trabajo con sede en Arizona perteneciente al Comando Norte de Estados Unidos, que forma parte del ejército estadounidense, también transmitió información de inteligencia a una operación conjunta entre Estados Unidos y México.

La operación aún tendría que penetrar en Guasave, un bastión criminal donde Meza Flores y sus colaboradores habían desafiado durante décadas a las fuerzas de seguridad mexicanas. Por ello, las autoridades mexicanas planearon redadas de distracción, incluyendo una en Los Mochis, una ciudad de Sinaloa ubicada al noroeste del país.

Mientras eso sucedía, más de dos docenas de soldados encubiertos del equipo de élite del ejército mexicano, llamado Fuerza Especial Conjunta, entraron en Guasave.

Integrantes del Ejercito de México vigilan la zona de un bloqueo en la carretera del municipio de Guamúchil en el estado de Sinaloa (México) Foto: Ivan Médina/EFE

Cuando las fuerzas especiales irrumpieron en la casa, decenas de soldados se acercaron para cubrirlos, y dos helicópteros Black Hawk del ejército mexicano ametrallaron a sicarios del cártel, lo que desató un tiroteo que fue grabado en video y compartido en línea por los residentes de Guasave. Los sicarios respondieron al fuego con armas de calibre .50 montadas en camionetas blindadas.

Luego, tras la captura de Meza Flores, dos helicópteros militares sobrevolaron la casa y se dirigieron hacia Los Mochis como distracción. Un tercero sobrevoló la zona para enfrentarse a los sicarios del cártel. Mientras la batalla arreciaba, las fuerzas especiales subieron a Meza Flores a un vehículo blindado y lo sacaron de Guasave.

Meza Flores llegó a la Ciudad de México a las 5:20 de la mañana del sábado a bordo de un avión de transporte militar, según informó en un comunicado el Ministerio de la Defensa Nacional de México.

El ministerio informó que siete personas sospechosas de pertenecer a un cártel murieron y ocho fueron arrestadas durante la operación. Entre los arrestados se encontraban personas descritas como altos mandos del cártel, como el primo de Meza Flores, a quien las autoridades mexicanas identificaron como su segundo al mando, y un cuñado que fue señalado como financiero.

Cuatro soldados mexicanos también murieron en la operación, según informaron funcionarios mexicanos, quienes añadieron que hasta el momento no se han reportado bajas civiles.

Las reacciones tras la captura

Tras la llegada de Meza Flores a la Ciudad de México, funcionarios estadounidenses comenzaron a revelar su participación. El embajador en México, Ronald Johnson, afirmó en redes sociales que el intercambio de inteligencia estratégica había contribuido a su captura. El Departamento de Seguridad Nacional indicó que el arresto fue posible gracias a la coordinación entre la agencia, el FBI y las autoridades mexicanas.

El sábado por la mañana, funcionarios estadounidenses celebraron la captura de Meza Flores como un gran éxito en el fortalecimiento de la cooperación entre las fuerzas de seguridad de Estados Unidos y México.

En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) calificó la detención de Meza Flores como "un duro golpe para una de las redes de cárteles más poderosas de México", y la Administración para el Control de Drogas (DEA) la consideró una "victoria significativa" contra una de las redes criminales más violentas de México.

“Estas operaciones demuestran el poder de la cooperación global, el intercambio de inteligencia y un compromiso unificado para desmantelar las organizaciones criminales transnacionales”, dijo el director de la DEA, Terry Cole, en las redes sociales.

Meza Flores enfrenta cargos federales en Estados Unidos por narcoterrorismo, brindar apoyo material al terrorismo y participar en una organización criminal continuada, informó la agencia. Podría enfrentar cadena perpetua o la pena de muerte si es declarado culpable.