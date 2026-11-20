El chavismo y la oposición prevén culminar hoy viernes la cuarta ronda del diálogo que impulsa Estados Unidos en el marco de su plan de transición para Venezuela, donde se espera eventualmente una convocatoria a elecciones presidenciales.

El cuarto ciclo, que inició el pasado viernes, ha estado centrado en la discusión de varias leyes relacionadas a derechos políticos; también la del Financiamiento al Terrorismo, un delito que suele ser imputado a manifestantes.

Las conversaciones se iniciaron formalmente en agosto y no cuentan con la participación de la líder opositora María Corina Machado, quien, sin embargo, ha apostado por el éxito de las negociaciones.

Hasta la fecha, las partes han avanzado en la renovación de todo el Tribunal Supremo de Justicia, actualmente afín al chavismo gobernante; el levantamiento de bloqueos a sitios web, incluyendo portales de noticias venezolanos e internacionales que estaban restringidos. Asimismo, han acordado la revisión de leyes -todavía pendiente de ejecución- que han sido usadas para inhabilitar políticos, como a Machado. También se ha pactado la recuperación del oro venezolano retenido en el Banco de Inglaterra.

Se espera que el proceso culmine en una convocatoria a elecciones el año que viene, como parte del proceso de transición, luego de la captura de Nicolás Maduro en enero pasado.

EFE