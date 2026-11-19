Venezuela pasó de ser una amenaza regional para la seguridad de Estados Unidos, a colaborador. El secretario de Defensa del gobierno de Donald Trump, Pete Hegseth, anunció ayer miércoles un acuerdo militar con Venezuela tras llegar por sorpresa a Caracas, convirtiéndose en el funcionario estadounidense de mayor rango en visitar el país desde que las fuerzas de Estados Unidos capturaron al dictador Nicolás Maduro en enero pasado.

Hegseth efectúa este viaje a tras evitar por un voto la censura en el Congreso de Estados Unidos por la guerra en Irán y ataques a narcolanchas en el Caribe y el Pacífico que han dejado más de 200 muertos.

La televisión estatal venezolana transmitió imágenes de Hegseth y otros altos funcionarios estadounidenses junto a la presidenta interina, Delcy Rodríguez, en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas.

“Esperamos poder llevar esto a la práctica, profundizando nuestra cooperación y nuestra asociación en defensa, de maneras que aprovechen la experiencia de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y del Departamento de Guerra”, dijo Hegseth, en alusión al Departamento de Defensa.

Hegseth indicó que el acuerdo busca “garantizar que el pueblo venezolano no sea amenazado por actores extranjeros, narcoterroristas o criminales, y que esté seguro y protegido dentro de sus fronteras soberanas”.

Minutos más tarde, pronunció un discurso en la embajada de Estados Unidos en Caracas en el que se felicitó por la operación “Resolución Absoluta” para capturar a Maduro.

El jefe del Pentágono estuvo a cargo de coordinar una incursión militar el 3 de enero que dejó un centenar de muertos en Caracas, entre ellos una treintena de agentes cubanos que custodiaban al depuesto dictador.

Durante la operación, Maduro y su esposa fueron capturados y trasladados a Estados Unidos donde son procesados bajo cargos de narcotráfico y tortura.

“La Operación Resolución Absoluta hizo posible este momento”, dijo en tanto John Barret, encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, al darle la bienvenida a Hegseth a la sede diplomática.

Hegseth sostuvo al iniciar su discurso que hasta hace un año la presencia de personal estadounidense en Caracas “se habría considerado imposible, casi inimaginable”.

“De hecho, exactamente hoy hace un año, el fugitivo narcoterrorista procesado Nicolás Maduro (...) se subió a un escenario no muy lejos de aquí y gritó burlonamente: ‘Vengan por mí’”, dijo Hegseth. “Pues respondimos a ese llamado”, ironizó. “Y lo hicimos en la operación militar más sofisticada de la historia de América Latina, sin una sola baja estadounidense. La operación duró apenas 48 minutos. El resultado es, como predijo Maduro: no guerra, sí paz”, añadió.

Hegseth aseguró que, en menos de un año tras la captura de Maduro, Venezuela ha pasado de ser “la amenaza regional más agresiva” a convertirse en “un socio de seguridad colaborador”.

“Venezuela ha pasado de ser nuestra amenaza regional más agresiva a convertirse en un socio de seguridad colaborador. En el proceso de reconstrucción de sus Fuerzas Armadas junto a Estados Unidos, estamos restableciendo nuestra alianza militar, que es natural e histórica”, dijo Hegseth.

“Todo ello gracias a la estrecha cooperación con la presidenta Delcy Rodríguez para estabilizar Venezuela y librarla, de una vez por todas, de los narcoterroristas”, continuó Hegseth.

Cooperación militar

Rodríguez señaló por su parte que se trata de una “reanudación de la relación técnico-militar entre ambos países” tras años de tensas relaciones.

Según Rodríguez, el acuerdo busca reforzar la capacitación, el equipamiento operativo y el acceso a nuevas tecnologías para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb).

“Es muy beneficiosa para nuestros funcionarios militares, de favorecer su equipamiento operativo, de facilitar el acceso a nuevas tecnologías”, indicó Rodríguez.

El fallecido Hugo Chávez y también Maduro impulsaron durante sus gobiernos acuerdos militares con países como Rusia y China, que incluyeron la compra de aeronaves y armamento.

La cooperación militar con Estados Unidos fue rota en 2005 por Chávez.

Hegseth sostuvo que la “renovada asociación de defensa no será meramente cosmética”.

La cooperación “exige la eliminación y erradicación de todas las redes narcoterroristas que hoy usurpan territorio dentro de Venezuela, pero también requerirá reformas”.

“El Departamento de Guerra está listo para trabajar con Venezuela para emprender profundas reformas de seguridad y defensa cuando sea necesario, a fin de recuperar el territorio de Venezuela, modernizar y profesionalizar por completo las fuerzas armadas venezolanas y erradicar las amenazas persistentes”, indicó Hegseth desde la embajada.

Dos días después de la captura de Maduro, el presidente Donald Trump dijo que Hegseth, el secretario de Estado, Marco Rubio, entre otros, estarían a cargo de coordinar la transición en Venezuela.

Hegseth viajó ayer mismo a Colombia.

Con información de EFE y AFP