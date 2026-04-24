Control de rutina devolvió a hombre con su familia tras cinco años desaparecido: ocurrió en una ruta de Brasil

Un control de rutina en la ruta Washington Luis, de San Pablo, terminó en un reencuentro tan inesperado como emotivo. Un profesor universitario que llevaba más de cinco años desaparecido logró ser reunido con su familia, que ya había perdido la esperanza de encontrarlo.

Según relató el medio brasileño G1, el hombre fue encontrado por la Policía mientras caminaba por el borde de la carretera, en la frontera entre Matão y Taquaritinga, el pasado martes 21 por la tarde. El capitán Gerson Rodrigues Redicopa Júnior, comandante de la Policía Caminera brasileña, explicó que el equipo de Operaciones Tácticas de Carreteras (TOR) habló con el profesor en la ruta, y, después de varias averiguaciones, logró localizar un informe policial que lo mencionaba como persona ausente.

Padres se reencuentran con su hijo desaparecido en Brasil. Foto: captura de pantalla.

"Durante la conversación, el equipo notó que estaba confundido, posiblemente debido al calor y a la duración de la caminata. Dijo que había salido de su casa en la región metropolitana de São Paulo", relató a G1. Los efectivos lo llevaron a una base de la Policía Caminera, donde recibió agua, comida y refugio hasta que su familia llegó al lugar.

"No es muy común que encontremos personas desaparecidas. Normalmente, no se denuncia oficialmente la desaparición de las personas que encontramos en la ruta, por lo que nos ponemos en contacto con los servicios sociales de la ciudad para intentar ubicarlas en un refugio o con alguien que pueda brindarles el apoyo necesario en ese momento", agregó.

Reencuentro entre hombre desaparecido en Brasil y sus padres. Foto: captura de pantalla.

En esta ocasión, la Policía logró localizar a la familia, que viajó a la ciudad para el reencuentro, que tuvo lugar el mismo martes. "Era una familia que ya había perdido la esperanza", agregó. En el video, que fue ampliamente difundido en redes sociales, se ve como los padres abrazan a su hijo visiblemente emocionados.

Según informaron medios locales, el hombre había decido alejarse de su familia cinco años atrás, ya que atravesaba un problema severo de adicciones y no quería hacerles daño.