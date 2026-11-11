Construyen en Sudamérica un ferrocarril de 1.206 km que conectará la producción agrícola con el Atlántico

Las obras de instalación de vías ferroviarias para el ferrocarril Transnordestina en Brasil alcanzaron una fase decisiva para su concreción. Con una extensión planificada de 1.206 kilómetros, los trabajos en el tramo más extenso del proyecto se encuentran con un 81 % de ejecución. La megaobra ferroviaria facilitará el traslado de granos y otros productos desde el interior brasileño hacia el océano Atlántico.

Avances en la infraestructura del ferrocarril Transnordestina

Transnordestina conectará el municipio de Eliseu Martins, en el estado de Piauí, con el Puerto de Pecém, en Ceará, atravesando también el oeste de Pernambuco, según O Globo. En total, cuando esté terminada, la línea ferroviaria atravesará 53 municipios del Nordeste brasileño.

De los US$ 2.690 millones previstos para la obra, ya se han ejecutado aproximadamente US$ 1.790 millones. Los millones restantes se destinarán a completar los tramos pendientes de la obra: los kilómetros que faltan en Ceará y la fase 2, en Piauí.

Las obras se iniciaron en 2006, detalla O Globo, y la empresa responsable, Transnordestina Logística (TLSA), dividió el proyecto ferroviario en fases, que funcionan como ramales:



Fase 1 : desde el Puerto de Pecém, en Ceará, hasta el municipio de São Miguel do Fidalgo, en Piauí, pasando por Salgueiro, en Pernambuco. Es el tramo más extenso, con aproximadamente 1.040 kilómetros. La finalización está prevista para 2027.

: desde el Puerto de Pecém, en Ceará, hasta el municipio de São Miguel do Fidalgo, en Piauí, pasando por Salgueiro, en Pernambuco. Es el tramo más extenso, con aproximadamente 1.040 kilómetros. La finalización está prevista para 2027. Fase 2: desde el municipio de Paes Landim hasta Eliseu Martins, un tramo de 166 kilómetros íntegramente dentro del estado de Piauí. Actualmente se encuentra en obras y su finalización está prevista para 2028.

Los 1.206 kilómetros del ferrocarril Transnordestina de Brasil conectarán 53 municipios de Ceará, Piauí y Pernambuco con el Puerto de Pecém. Foto: Gobierno de Brasil.

Se espera que se construyan solamente 1.206 km de vías en lugar de los 1.753 km previstos cuando se anunció la obra en 2006. Esto se debe a que ya TLSA acordó con el gobierno federal devolver la concesión inicialmente destinada para una fase 3, que debía conectar el Puerto de Suape con Salgueiro (Pernambuco), Pecém (Ceará) y Eliseu Martins (Piauí).

El viaje inaugural de Transnordestina fue en diciembre de 2025, cuando un cargamento de maíz salió de Bela Vista y llegó a Iguatu. La formación estaba compuesta por 20 vagones y recorrió aproximadamente 585 kilómetros en poco más de 12 horas. Desde Iguatu, la carga continuó su recorrido en camiones.

TLSA denomina al funcionamiento parcial de la línea ferroviaria "fase de puesta en servicio", es decir, una etapa de pruebas.

Ferrocarril Transnordestina: una infraestructura estratégica para Brasil

El gobierno brasileño señala que la finalización de las obras del ferrocarril será transformativa para el desarrollo económico del nordeste del país, al conectar zonas productivas del interior con los principales puertos de la región y facilitar el transporte de productos del interior hacia los mercados nacionales e internacionales.

El gobierno federal estima que la operación de la Transnordestina podría aportar US$ 1.250 millones anuales al PIB de su área de influencia, además de generar miles de empleos directos e indirectos.

Además, reducirá los costos de transporte de la producción agrícola y permitirá transportar soja, maíz, fertilizantes, algodón y otros productos, reduciendo la dependencia del transporte por carretera.

Al permitir que los productos lleguen a mercados internacionales de manera más eficiente, el Ministerio de Transportes destaca que la infraestructura fortalecerá la competitividad de productos brasileños en el mundo.

Ferrocarril Transnordestina de Brasil en marcha. Foto: Gobierno de Brasil.

El Transnordestina también beneficiará a pequeños y medianos productores rurales, al facilitar el acceso a nuevos mercados, reducir los costos de transporte y permitir el traslado de fertilizantes e insumos agrícolas.

Por otra parte, el ferrocarril permitirá transportar grandes volúmenes de mercancías con menor impacto ambiental, reducir las emisiones contaminantes y aliviar la presión sobre las carreteras.