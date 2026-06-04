Cómo es la mayor plataforma convertidora marina del mundo que instaló China para energía eólica

China consolidó su liderazgo en energía eólica marina con la puesta en servicio de una plataforma convertidora de gran porte en el mar Amarillo (situado entre China continental y la península de Corea). La infraestructura permite transportar grandes volúmenes de electricidad con menos pérdidas y se alinea con estrategias similares desarrolladas en el mar del Norte.

Esta última innovación de China se presenta como la mayor plataforma convertidora marina de energía eólica en el mundo, instalada en el parque eólico de Jiangsu Rudong, en el mar Amarillo. La estación, que forma parte de un proyecto de China Three Gorges, está diseñada para manejar hasta 1.100 MW de potencia generada en alta mar y enviar electricidad suficiente para abastecer alrededor de 1,36 millones de hogares mediante una conexión submarina de unos 100 kilómetros.

Las dimensiones de la plataforma eólica de China

La nueva estación convertidora offshore de Rudong funciona como corazón eléctrico de tres parques eólicos marinos identificados como H6, H8 y H10. Desde esos campos de aerogeneradores, distribuidos en el mar Amarillo, llega la producción que luego se agrupa, se transforma y se envía hacia los centros de consumo en tierra.

La infraestructura es impactante por sus dimensiones. La plataforma pesa en torno a 22.000 toneladas y alcanza una altura comparable a la de un edificio de 15 pisos; esto demuestra el desafío para su instalación en alta mar. Para colocarla en su lugar definitivo se recurrió a un método de remolque flotante, que combinó el uso de sistemas de lastre de buques con el aprovechamiento de las mareas para lograr un posicionamiento preciso.

Plataforma de energía eólica marina. Foto: Canva

Además del tamaño, la clave está en la tecnología eléctrica. La estación utiliza un sistema de corriente continua de alta tensión que permite transformar la energía producida en corriente alterna por los aerogeneradores en una forma más adecuada para el transporte a larga distancia. Esta transmisión HVDC flexible reduce de forma significativa las pérdidas eléctricas durante el recorrido submarino y mejora el aprovechamiento efectivo de la energía captada en el mar.

El desarrollo de la energía eólica marina en Europa y el mar del Norte

Este proyecto de China en Jiangsu Rudong se acerca a los modelos que varios países europeos diseñan para el mar del Norte. Allí, estados como Dinamarca, Alemania, Países Bajos y Reino Unido impulsan proyectos que prevén grandes plataformas eléctricas marinas capaces de recoger la producción de numerosos parques eólicos antes de enviarla a tierra.

Se habla de "islas energéticas", estructuras en alta mar que funcionarían como nodos estables de la red. Desde esos puntos se coordinaría la distribución de la energía eólica marina hacia distintos países, con infraestructuras compartidas que permitan reducir costes y mejorar el intercambio transfronterizo de electricidad. En este sentido, la plataforma de China se vuelve relevante para probar que las estaciones convertidoras marinas pueden operar como enlaces dentro de la red eléctrica, al hacer viable el aprovechamiento de parques ubicados lejos de la costa.