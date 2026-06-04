¿Está Estados Unidos en declive y China en ascenso?, no por mucho tiempo

Una gran cumbre en Pekín es el momento idóneo para evaluar el estado de la competencia entre Estados Unidos y China, la dinámica del conflicto entre grandes potencias y el equilibrio de fuerzas en esta nueva Guerra Fría, ¿o quizás simplemente fría?

También es un buen momento para revisar mis propias predicciones. Hace seis años, al comienzo de la pandemia del coronavirus, argumenté que, en lugar de un «siglo chino», podríamos estar ante una «década china», un periodo en el que el poder de China alcanzaría su punto máximo y la posición estadounidense estaría en mayor peligro, pero con un equilibrio más favorable para Estados Unidos en la segunda mitad del siglo, si lográbamos superar el máximo impacto chino sin sufrir daños.

Una parte de ese análisis era simplemente errónea. Escribía en un momento en que la respuesta de Estados Unidos a la pandemia parecía mucho más caótica que la eficiente estrategia de contención de Pekín, y asumí que China podría beneficiarse de esa diferencia.

En retrospectiva, el enfoque titubeante de Estados Unidos resultó ser, a la larga, más efectivo que el de China, ya que la República Popular acabó atrapada en un confinamiento permanente que le causó todo tipo de daños sociales y económicos. Pero, en otros aspectos, la década de 2020 se ha desarrollado en cierta medida como esperaba. El imperio estadounidense se ha visto presionado en todos los frentes, y nuestro liderazgo —debilitado y senil en la presidencia anterior, odioso y autoritario en la actual— le ha otorgado a China una reputación de relativa estabilidad, a pesar de las agresivas y represivas medidas del propio Xi Jinping. Se habla mucho de reconstruir la industria manufacturera estadounidense, y la era Trump ha presenciado una desvinculación parcial entre Estados Unidos y China, un claro alejamiento del modelo "Chimerica" que definió la década de 2010.

Sin embargo, esta desvinculación se produce a la sombra de una profunda ventaja industrial china y del continuo éxito científico y tecnológico de China. Podemos debatir qué significa que China se quede rezagada con respecto a Silicon Valley en la carrera de la inteligencia artificial, pero nuestra ventaja en modelos de vanguardia no se percibe como una ventaja militar definitiva mientras China nos supere radicalmente en la construcción de máquinas herramienta, robots, barcos y drones.

Hace seis meses, me contaba a mí mismo una visión optimista sobre el equilibrio de la seguridad nacional, donde Estados Unidos mantenía una ventaja en experiencia bélica: nuestro apoyo a Ucrania contra Rusia y nuestras intervenciones en Irán y Venezuela sirvieron como campo de pruebas para nuevas armas y tácticas basadas en IA. Pero ver cómo el arsenal militar estadounidense se desploma bajo la presión de una guerra regional contra Irán este año, debería generar escepticismo sobre si nuestras ventajas son suficientes para un conflicto prolongado en Asia Oriental.

Un enfrentamiento con Irán que termina en un punto muerto parece el tipo de situación que precede a una guerra contra China y una derrota. Así pues, el mundo de la década de 2020 parece haberse inclinado a favor de China en aspectos muy importantes. En la medida en que las comparaciones con la Guerra Fría sean pertinentes, China es un competidor material más poderoso de lo que la Unión Soviética jamás llegó a ser, y nuestra apuesta por Irán, hasta ahora infructuosa, ha dejado la posición de poderío militar estadounidense en una situación más precaria que nunca.

Pero ¿qué depara el mundo en las décadas de 2040 o 2060? Hace seis años escribí que la tasa de crecimiento de China podría estar desacelerándose, lo que reduciría sus probabilidades de alcanzar el nivel de vida de sus vecinos del este de Asia o de superar a Estados Unidos como la mayor economía mundial. Desde entonces, el intento chino de consolidar una amplia esfera de influencia económica mediante su Iniciativa de la Franja y la Ruta ha sufrido repetidos reveses. Y, como se demostró, 2021 fue el punto de mayor convergencia del PIB nominal con Estados Unidos, y desde entonces Estados Unidos ha crecido más rápido, mientras que China ha lidiado con las consecuencias de la COVID-19 y diversos problemas internos, lo que plantea la posibilidad de que nunca llegue el momento en que la economía china sea la más grande del mundo.

O quizás deberíamos llamarlo probabilidad en lugar de posibilidad, ya que es increíblemente difícil generar altas tasas de crecimiento en condiciones de rápido envejecimiento de la población; y la otra gran tendencia de los últimos seis años es que la situación demográfica de China ahora se ve mucho, muchísimo peor. Se suponía que el fin de la política del hijo único en 2016 impulsaría las tasas de natalidad.

En cambio, la tasa de fertilidad china se ha desplomado, alcanzando un promedio de 1,0 nacimientos por mujer a lo largo de su vida en 2025, la mitad del nivel de reemplazo; fue el cuarto año consecutivo de declive demográfico del país.

Las sombrías tendencias sociales que atraen justificadamente la atención en Estados Unidos —el distanciamiento entre los sexos, la pérdida de interés en el matrimonio y la familia— parecen haber avanzado mucho más rápidamente en China. Un nuevo estudio sobre las actitudes de los jóvenes chinos revela que el 32% de los jóvenes de entre 18 y 24 años declaró "no desear tener hijos", frente al 5% en 2012.

Estos patrones contrastan notablemente con la creciente confianza china, incluso con su arrogancia y presunción, respecto a la inevitabilidad del declive estadounidense. ¿Cuánta confianza pueden tener realmente los chinos en el futuro de su cultura si la generación venidera es tan reacia a reproducirse? ¿Cuánta confianza deberían tener los líderes chinos en que podrán sobrevivir a Estados Unidos si su población se reduce a la mitad en las próximas generaciones? ¿Cuánto poder, físico o blando —y la influencia cultural global de China sigue siendo notablemente limitada— puede proyectar una civilización que envejece rápidamente?

Como mínimo, cualquier escenario en el que el poder chino no disminuya debe implicar una disrupción tecnológica radical. Por ejemplo, un mundo donde los robots y la IA asuman una parte extraordinaria del trabajo económico y creativo. O un mundo donde la mejora radical de la salud haga que el envejecimiento de la población sea mucho menos significativo económicamente. O un mundo donde la tecnología revolucione la reproducción humana, permitiendo a los estados autoritarios planificar la repoblación, como el Estado Mundial con sus incubadoras en «Un mundo feliz» de Aldous Huxley.

En cualquiera de estos escenarios, una posible era china en la historia de la humanidad no se parecerá a ninguna época ni imperio que hayamos visto antes. En cambio, si imaginamos un futuro que se mantenga al menos parcialmente normal, parcialmente humano, parece razonable acortar el siglo chino y apostar a que el poder de Pekín está alcanzando su punto máximo ahora o pronto.

Entonces, la gran pregunta es si Xi ve el mundo de esta manera. En la medida en que creamos en la narrativa de la confianza china, en la cómoda expectativa en el Imperio del Medio de que los problemas de Estados Unidos son parte de un largo arco de declive occidental, deberíamos tener la esperanza de poder superar este momento sin una confrontación mortal.

La arrogancia china, en este sentido, podría ser la mejor garantía de paz mundial, asegurando que Pekín esperará y esperará para poner a prueba su poder contra el nuestro, esperará y esperará para reclamar Taiwán... y descubrirá, mientras espera, que su mejor oportunidad ya pasó.

Pero presumiblemente Xi y su círculo pueden ver todas las tendencias que acabo de describir. Y si no tienen plena confianza en la revolución tecnológica, si no se engañan a sí mismos sobre las perspectivas de un colapso estadounidense, entonces esperaría que tuvieran un plan para una posible confrontación muy, muy pronto.

- El autor, Ross Douthat, es analista político en The New York Times.