Respuestas para entender qué es lo que ocurre en Venezuela y qué se puede esperar

¿Qué hizo Nicolás Maduro?



Cortó relaciones diplomáticas y políticas con Washington, ordenando el cierre de su embajada y consulados en el país. Además señaló que Donald Trump y sus aliados buscan invadir Venezuela para apropiarse de las riquezas como el petróleo. En ese sentido el dirigente oficialista Adán Chávez, hermano del fallecido presidente Hugo Chávez, dijo que el chavismo está dispuesto a "tomar" los fusiles para defender Venezuela ante una invasión, mientras el líder chavista Diosdado Cabello indicó que cualquier fuerza extranjera será "repelida".



Además Maduro anunció que revisará “integralmente” las relaciones con países europeos luego que éstos le dieron un ultimátum para llamar a elecciones y él hizo caso omiso.



En la región, en una declaración suscrita por la mayoría de los países del Grupo de Lima (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú) se abogó por un cambio de gobierno en Venezuela, "sin uso de la fuerza", y se llamó a los militares a desconocer a Maduro y reconocer a Guaidó. En este caso Maduro no anunció represalias. Simplemente comentó: "Este último comunicado verdaderamente es asqueroso, asqueroso y risible, no sabes si reírte, vomitar o hacer las dos cosas (...). Cuando (lo) leí, me dieron ganas de vomitar y me reí a la vez”.