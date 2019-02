BCU y BROU niegan conocer transferencia de Venezuela

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La oposición venezolana anunció que logró evitar que salieran de Portugal hacia Uruguay 1.200 millones de euros (unos US$ 1.368 millones) que iban a ser depositados en el Banco República y en la filial local del Bandes. El diputado Carlos Paparoni, del partido opositor Primero Justicia, dijo a El País que “por gestión nuestra ante Portugal” se logró evitar que el dinero saliera del país europeo.

Paparoni dijo ante la Asamblea Nacional de su país, cuya Comisión de Finanzas preside, que la transferencia había sido ideada por el funcionario de Petróleos de Venezuela Iván Orrellana, y por el embajador Lucas Rincón. Este último es un general retirado que fue ministro de Defensa y que es embajador ante el gobierno de Lisboa desde 2005.

Paparoni explicó que hasta el momento la Asamblea Nacional ha logrado bloquear “todos los activos en Estados Unidos y algunas cuentas en Europa” del Estado venezolano. Explicó que la transferencia hacia Uruguay se iba a hacer desde el Banco Novo, que pertenece mayoritariamente a un fondo estadounidense. “Son días difíciles para nosotros y de mucho trabajo”, señaló el legislador. Agregó que los países que más preocupan como puntos de fuga de fondos son Rusia, Italia, China, Turquía y Emiratos Árabes Unidos.

El 15 de enero pasado el parlamento venezolano, mayoritariamente opositor, aprobó un acuerdo de protección de activos de Venezuela en el exterior y delegó en la comisión mencionada la coordinación y el seguimiento de las acciones con ese objetivo.

La embajada venezolana en Portugal se apresuró a desmentir la información. En un comunicado expresó “su más profundo rechazo” a los dichos de Paparoni. La embajada consideró que el anuncio de Paparoni forma parte “de una campaña mediática sin precedentes contra los gobernantes legítimos del país”. “Es alarmante usar este tipo de artimaña que apunta a manipular a la opinión pública, con el fin de mostrar que el gobierno legítimo del presidente Maduro actúa de forma fraudulenta sobre los fondos financieros del Estado venezolano”, agrega.



El Banco Central del Uruguay, a través de su Departamento de Comunicación, informó a El País vía mail que “el Banco Central del Uruguay (BCU) no ha recibido información alguna sobre la referida transferencia”.



“Una transferencia de estas características se formalizaría a través de mensajes electrónicos interbancarios utilizados en los sistemas financieros internacionales. No se ha recibido mensaje alguno por lo que no tenemos comentarios e información que proporcionar al respecto”, agregó.



También el Banco República (BROU) negó tener conocimiento de la operación que se habría evitado. “El BROU no recibió una solicitud para realizar la referida transferencia”, dijeron fuentes del banco estatal.

Distintas visiones.

Rodrigo Goñi- diputado nacionalista En alerta “Seguiremos trabajando en conjunto con los gobernantes legítimos de Venezuela, para evitar que en el Uruguay se facilite el lavado de dinero al régimen de Maduro”, escribió el diputado. Pedirá la comparencia del BCU al Parlamento.



josé carlos mahía- diputado frenteamplista Plaza sólida La acusación de Guaidó sobre el uso de Bandes Uruguay para la llegada de dinero desde Venezuela no es verosímil porque la plaza financiera local es sólida y seria, sostuvo el parlamentario oficialista.



graciela bianchi- diputada nacionalista No es dinero físico “El Presidente del FA Javier Miranda no puede faltar el respeto a la inteligencia de los uruguayos sobre los 1.200.000 millones de dólares de Venezuela. Nunca sé pensó en dinero físico, sino en transferencia bancaria!”, escribió.



Juan Guaidó, que es el presidente que reconoce la oposición venezolana, había anunciado el 3 de febrero que “solicitaremos a Europa la protección de nuestros activos”. Guaidó ya había alertado el lunes que el gobierno de Nicolás Maduro tenía intención de utilizar las oficinas locales del Bandes (que pertenece al Estado venezolano y que está presente en Uruguay desde 2006) para sacar dinero de Venezuela.



Guaidó ya envío una carta al Banco de Inglaterra para pedirle que no permita que salgan activos venezolanos que están en esa institución en Londres.



Sin embargo, el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, ironizó respecto a la posibilidad de que Uruguay pueda ser destino de esos fondos.” Está difícil para manejar US$ 1.000 millones por el sistema bancario uruguayo. ¿Cómo hacen? US$ 1.000 millones pesan 12 kilos. Está difícil para traerlos en una valija”, dijo Miranda.

Estados Unidos ya decidió que próximamente el dinero para el pago de importaciones de petróleo venezolano se colocará en una cuenta a la que solamente podrán acceder representantes del gobierno que pretende consolidar Guaidó.

El Partido Nacional tiene la intención de convocar al Parlamento a las autoridades del Banco Central y al Secretario Antilavado, Daniel Espinosa, para que informen a los legisladores de lo que sepan respecto a la eventual llegada de dinero venezolano a Uruguay. “Seguiremos trabajando en conjunto con los gobernantes legítimos de Venezuela, para evitar que en el Uruguay se facilite el lavado de dinero al régimen de Maduro”, escribió el diputado Rodrigo Goñi en Twitter.

Seguiremos trabajando en conjunto con los gobernantes legítimos de Venezuela, para evitar que en el Uruguay se facilite el lavado de dinero al régimen de Maduro https://t.co/tdN4CBcM7M — Rodrigo Goñi Reyes (@DipRodrigoGoni) 5 de febrero de 2019

Mujica: “Los EE.UU. están dispuestos a intervenir” El expresidente José Mujica dijo que “estoy convencido, y tengo elementos, de que en última instancia si Estados Unidos no tiene más remedio que intervenir, va a intervenir” en Venezuela.



En declaraciones a BBC Mundo, el exmandatario señaló que “el tema central para mí es evitar la guerra”. “Y sé que la gente que rodea a Trump tiene asustado al engranaje diplomático de carrera de Estados Unidos, porque tienen una posición intervencionista desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, si el gran imperio no va aceptar de brazos cruzados que el petróleo venezolano quede administrado por China, estamos frente a una eventualidad de guerra”, agregó.



“¿Qué le están ofreciendo al régimen venezolano? Ríndete y después veremos. Y todavía sale un importante personaje del gobierno norteamericano a pronosticarle que lo van a llevar a Guantánamo. Entonces, si usted quiere evitar una guerra tiene que crear alternativas. Porque como viene la cosa están obligando a la guerra. Usted puede ir a la guerra porque está convencido, pero puede ir a la guerra porque no tiene más remedio. Nadie se va a rendir así como así, poner las manos y llévenme encarcelado”, sostuvo el expresidente. “La gran potencia está dispuesta a intervenir. No quisiera que Venezuela quede en el marco de una lucha geopolítica”, agregó.