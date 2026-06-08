Ciudad japonesa cerró sus escuelas y liceos tras avistamientos de osos: desplegaron cazadores en la zona

La ciudad japonesa de Utsunomiya, al norte de Tokio, cerró este lunes sus 94 escuelas primarias y secundarias tras múltiples avistamientos de osos en las calles, mientras decenas de cazadores participaban en su búsqueda.

Desde el sábado las autoridades recibieron más de una decena de avistamientos, uno de ellos dentro de un centro comercial.

"Hemos desplegado vehículos en las zonas donde se ha visto un oso para alertar a la población e instar a la gente a permanecer en el interior o dentro de sus autos", declaró a la AFP un responsable municipal.

Mujer coloca un cartel de "cuidado con los osos" tras avistamiento de animales en el norte de Tokio. Foto: captura de pantalla de NHK.

También explicó que decenas de cazadores, policías y funcionarios están buscando al animal o animales avistados.

Oso de la especie Ursus thibetanus. Foto: Wikipedia.

Japón ha registrado en los últimos años un aumento del número de avistamientos de osos y de ataques, sobre todo en las zonas urbanas.

El año pasado, 13 personas, una cifra récord, murieron por ataques de osos en el país.

Avistamiento de oso en el norte de Tokio. Foto: captura de pantalla de NHK.

Este año, los avistamientos también aumentaron, ya que los animales salen hambrientos de su hibernación.

Desde abril del año pasado hasta marzo de este año, el número de avistamientos en el país superó los 50.000, más del doble del récord anterior, según cifras oficiales.

Ataque de oso en Fukushima

Un oso atacó el martes pasado a cuatro personas en dos fábricas y una zona residencial de la localidad de Fukushima, también en el norte de Japón. "Un incidente de lesiones a personas relacionado con un oso (...) ocurrió en la ciudad de Fukushima, y dejó cuatro heridos", aseguró la policía de la prefectura en un comunicado.

A bear injured four people after wandering into a residential area of Fukushima, Japan today.



The bear first attacked two workers at a steel plant before moving into a nearby neighbourhood and injuring two more people, including an 80 year old woman.



Schools were temporarily… — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 2, 2026

El animal fue visto por primera vez en una fábrica de piezas de autos, lo que provocó una llamada de emergencia en la que se explicaba que "los empleados habían sido mordidos", reportó el diario local Yomiuri Shimbun, al citar a funcionarios de la policía y del cuerpo de bomberos.

Mientras el oso continuaba su ataque, otras dos personas resultaron heridas, una en una zona residencial y la otra en las instalaciones de un fabricante de equipos electrónicos cercano, señaló el periódico

Aprueban plan quinquenal para hacer frente a los ataques de osos en Japón

A finales de marzo, las autoridades japonesas aprobaron un plan quinquenal para hacer frente a los cada vez más frecuentes ataques de osos a humanos, después de registrar un récord de 13 muertes a lo largo del ejercicio fiscal de 2025 (que finalizó en marzo de este año).

El plan contempla capturar y matar a unos 10.000 osos en total en todo Japón a lo largo del año fiscal de 2026 (que finalizará en marzo de 2027).

En 2025, las autoridades capturaron a 14.720 osos, según cifras del Ministerio de Medioambiente citadas por la prensa japonesa, de los que 14.601 fueron sacrificados.

En lo que va de año se han registrado ya tres muertes por ataques de osos en Japón, dos en la prefectura de Iwate (noreste), y una en la prefectura de Yamagata (noroeste), según datos de las autoridades.

Con información de Agencia EFE, AFP