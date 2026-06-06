Princesa noruega en lista de espera para un trasplante: no tendrá privilegios y la "situación es grave"

La princesa de Noruega Mette-Marit, de 52 años, fue incluida en una lista de espera para un trasplante pulmonar debido al empeoramiento de la enfermedad incurable que padece. La esposa del príncipe heredero Haakon Magnus fue diagnosticada en 2018 con una forma rara de fibrosis pulmonar que provoca dificultades respiratorias y que la obligó a reducir sus actividades oficiales.

Esta enfermedad que empeora con el tiempo es provocada por un engrosamiento del tejido pulmonar que se vuelve rígido y con cicatrices, lo cual dificulta la respiración y el paso del oxígeno al torrente sanguíneo.

“La evolución de la enfermedad pulmonar de la princesa es grave. Tras un examen médico completo está ahora en la lista de personas a las que se les hará un trasplante de pulmón tan pronto como sea posible”, señaló el jefe del Departamento de Medicina Respiratoria del Hospital del Reino de Oslo, Are Holm, en un comunicado de la Casa Real.

“Observamos que se ha formado una cantidad mucho mayor de tejido cicatricial en sus pulmones”, declaró. Las pruebas “también muestran que su estado se ha deteriorado considerablemente” en los últimos tres meses, añadió el médico. “Se trata de una situación grave”, advirtió el neumólogo. Por eso “ahora está inscrita en la lista de espera para un trasplante de pulmón”.

La princesa heredera Mette-Marit de Noruega y el perro de la familia saludan en la residencia real de Skaugum Oslo. Foto: AFP

Este tipo de operación se reserva a pacientes a los que se estima que solo les queda un año de vida sin un trasplante, pero están en condiciones lo suficientemente buenas como para soportar una intervención quirúrgica muy agresiva para poder recuperarse.

Para que la operación pueda llevarse a cabo hay que encontrar un donante compatible, es decir un pulmón del tamaño apropiado y con el grupo sanguíneo adecuado para evitar el rechazo del órgano, y ser el paciente más enfermo de la lista.

La Casa Real ya había alertado el pasado diciembre del empeoramiento de su estado de salud y de que los médicos habían comenzado a prepararla para un posible trasplante.

No hay garantía de que Mette-Marit sea prioritaria, pero el tiempo de espera para un trasplante de pulmón se ha reducido en los últimos meses, según el médico.

Mientras espera la operación, la princesa no podrá cumplir con su agenda oficial y su estado de salud tendrá repercusiones en las obligaciones del príncipe heredero y del conjunto de la familia, precisó el palacio real en un comunicado.

Quedan aplazadas las bodas de plata de Mette-Marit y el príncipe heredero, programadas para agosto de 2026, y los príncipes no participarán en las bodas de oro de los reyes de Suecia en Estocolmo, el 13 de junio.

“El príncipe heredero ajustará en adelante su programa para estar más tiempo con la princesa en este período. Entre otras cosas, limitará los viajes largos en Noruega y el extranjero, antes y después de la operación”, señala el comunicado de la Casa Real.

Haakon ya había admitido la semana pasada que su esposa estaba “muy enferma” y que estaba “preocupado” por su salud, lo que hizo que acortara un día su visita oficial a Japón.

La familia real de Noruega; Marius Borg Høiby (27), es el primero de pie a la derecha. Foto: AFP.

Un año complicado

Haakon acortó en un día su visita oficial a Japón, del 1 al 3 de junio, para estar a su lado.

Su hija, la princesa Ingrid Alexandra, interrumpió sus estudios de ciencias sociales en la Universidad de Sídney para reunirse con su madre en Noruega y por el momento tiene previsto quedarse en Oslo. Hará un programa de intercambio en la Universidad de Oslo. Su hijo menor, el príncipe Sverre Magnus, estudiará en Europa el próximo otoño, “pero regresará a Noruega cuando la situación lo exija”.

En sus recientes apariciones públicas, la princesa llevaba una cánula nasal de oxígeno conectada a un aparato. Medios noruegos habían difundido la víspera imágenes de Mette-Marit entrando en el Hospital del Reino, acompañada por Haakon y por Ingrid Alejandra, y saliendo un par de horas después, lo que hizo que se disparasen las especulaciones.

Más allá de sus problemas de salud, Mette-Marit ha vivido unos últimos meses difíciles.

La publicación a finales de enero de documentos en Estados Unidos demostró que mantuvo una correspondencia con el delincuente sexual Jeffrey Epstein entre 2011 y 2014.

Marius Borg Høiby, hijo de la princesa heredera noruega Mette-Marit. Foto: HAKON MOSVOLD LARSEN/AFP

También se enfrenta a los problemas judiciales de su hijo, Marius Borg Høiby, que está en la cárcel. Su hijo, acusado de violación, pide salir de la prisión preventiva

Marius Borg Høiby, fruto de una relación anterior a su matrimonio con Haakon, ha sido juzgado en un proceso en el que está acusado de 40 delitos, incluidos cuatro casos de violación, y cuya sentencia se espera el próximo 15 de junio.

Uno de los abogados del joven, Petar Sekulic, anunció este viernes que ha presentado una petición para que se le levante la prisión preventiva a la que lleva sometido desde hace meses debido la enfermedad de su madre.

“Nos hemos dirigido a la fiscalía con una solicitud escrita para que sea liberado”, dijo Sekulic al canal TV2.

Si la fiscalía se opone, la decisión debería ser tomada por un juzgado de primera instancia de Oslo.

Høiby ya ha presentado una solicitud similar con anterioridad, aludiendo entre otros motivos que las visitas en prisión podrían perjudicar la salud de su madre, pero la fiscalía se ha opuesto siempre por el peligro de que pueda volver a delinquir y la justicia ha fallado en contra del joven. AFP, EFE

“Muchos factores tienen que alinearse”

Cada año se realizan entre 30 y 35 trasplantes de pulmón en Noruega y la princesa Mette-Marit se une a la lista como cualquier otro paciente. “Tiene que ser del tamaño correcto, debe ser el tipo sanguíneo correcto y tenemos que asegurarnos de que el receptor no tenga anticuerpos contra el tipo de tejido del órgano. Esto significa que muchos factores tienen que alinearse para aumentar las posibilidades de éxito”, ha comunicado el equipo médico. El primer ministro noruego, Jonas Gahr Stoere, ha elogiado a la princesa por ser abierta sobre su enfermedad y ha dicho que esto podría ayudar a otros que sufren de problemas similares.