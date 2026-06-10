Caso Lyhanna expone fallas del sistema judicial en Francia ante más de 70.000 denuncias de abuso

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo este miércoles temer por la confianza en las instituciones francesas tras la muerte de Lyhanna, una niña de 11 años, cuyo presunto asesino tenía varias denuncias pero nunca fue condenado por la Justicia.

El cuerpo de la menor fue encontrado la semana pasada después de desaparecer el 29 de mayo en la localidad de Fleurance, en una zona rural del suroeste de Francia.

El principal sospechoso, Jérôme Barella, es un hombre de 41 años y padre de una amiga de la víctima, que contaba con varias denuncias por violaciones a menores, pero ninguna condena. La última vez que se vio con vida a la niña fue subiendo al auto del acusado.

Emmanuel Macron, presidente de Francia. Foto: AFP

"Es la confianza en nuestras instituciones lo que está en juego", declaró Macron en el consejo de ministros, según la portavoz del Gobierno, Maud Bregeon.

La portavoz también pidió calma tras la indignación nacional por los presuntos fallos judiciales en el tratamiento de los casos de abuso sexual a menores, y añadió: "No se responde a una tragedia con gritos".

Manifestación rindió homenaje y emitió críticas a fallos judiciales

Más de 6.000 personas, según las autoridades, participaron el pasado domingo en una marcha para recordar a Lyhanna en Fleurance, donde vivía, encabezada por sus padres y su hermano, y una pancarta con el lema: "Nunca más. Te queremos. Te echamos de menos".

"Nuestro pequeño mundo se derrumbó por completo", declaró una de sus tías en nombre de la familia. "Lyhanna, perdón, perdón por lo que has vivido", agregó la mujer, que dio las gracias a los asistentes a la marcha.

El padre de Lyhanna, Martial Bernard, el alcalde de Fleurance, Gregory Bobbato, y la madre de Lyhanna, Charly Rameau, participan en una marcha silenciosa en homenaje a Lyhanna. LIONEL BONAVENTURE/AFP fotos

La emoción se palpaba entre los presentes, algunos con flores blancas en la mano. "Tengo dos hijos, una niña de 12 años y un niño de 12. Podría haberle pasado a mi familia", dijo a AFP Céline Camus, una mujer de 41 años, que anima a las niñas víctimas de agresiones a hablar.

En Montestruc-sur-Gers, donde reside el sospechoso, el cartel del pueblo fue cubierto con una sábana blanca en la que se leía: "Pena de muerte para los pederastas", constató el domingo un fotógrafo de AFP. Francia abolió la pena capital en 1981.

Piden renuncia de ministro de Justicia de Francia

El ministro de Justicia francés, Gérald Darmanin, se ha negado a dimitir tras disculparse por lo que calificó de "fracaso enorme" en el caso Lyhanna.

La oposición de izquierda pidió la dimisión del ministro, al considerar que en el caso de Lyhanna no se trata de un "fallo" puntual sino de la muestra de un "problema sistémico", en palabras de la diputada Mathilde Panot.

El ministro de Justicia francés, Gérald Darmanin, comparece ante los medios de comunicación en una rueda de prensa tras una reunión de trabajo con los fiscales generales de Francia para solicitarles una revisión de las denuncias relacionadas con menores víctimas a raíz del caso Lyhanna. BEHROUZ MEHRI/AFP fotos

En una inusual carta al ministro, el presidente de la mayoritaria Unión Sindical de Magistrados, Ludovic Friat, mencionó las decenas de circulares que envió desde 2025 que "inundaron las fiscalías, incapaces de absorberlas con recursos constantes", y subrayó que Francia cuenta con cuatro veces menos fiscales que la media europea.

"Este fallo no se debe a las instrucciones que ha dado el ministerio", respondió Darmanin, preguntado sobre los llamados a dimitir, y reiteró que impondrá "sanciones" si una investigación ya abierta confirma faltas profesionales de los magistrados.

En el punto de mira está especialmente una denuncia presentada en agosto de 2025 contra el sospechoso por violación de una menor, que estaba siendo investigada por la fiscalía de Auch, aunque nunca se detuvo ni se interrogó al hombre.

Denuncias por agresiones sexuales en Francia superan las 70.000

Darmanin reunió el pasado lunes a los fiscales generales de Francia a quienes pidió priorizar las denuncias por agresiones sexuales a menores, que en la actualidad ascienden a 70.000.

Las autoridades aún no han anunciado los resultados del examen forense del cuerpo de la niña ni han imputado al sospechoso.

En agosto del año pasado, una mujer presentó una denuncia contra el sospechoso, acusándolo de violar repetidamente a su hija entre septiembre de 2024 y mayo de 2025.

El caso contaba con el respaldo de un informe médico, según el ministro de Justicia. Sin embargo, la policía no lo había detenido ni interrogado cuando Lyhanna desapareció nueve meses después.

Familia vinculada al caso demandó al Estado francés por "falta grave"

La madre de una menor que había presentado una denuncia por violación contra Jérôme Barella , presentará una demanda contra el Estado francés por "falta grave", al considerar que la justicia actuó con una lentitud injustificable en la tramitación del caso, anunció el pasado martes su abogado.

En declaraciones a RTL, el letrado de la familia, Pierre Debuisson, explicó que iniciará dos procedimientos paralelos: una acción de responsabilidad contra el Estado ante un tribunal judicial por presunta negligencia grave y una segunda vía penal relacionada con la gestión del expediente.

Con información de EFE y AFP