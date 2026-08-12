"Carece de efecto jurídico": fuerte rechazo de países árabes a medida de Colombia sobre la soberanía del Golán

La Liga Árabe, así como Arabia Saudita y Egipto, rechazaron ayer el reconocimiento del nuevo Ejecutivo colombiano de “la soberanía israelí” sobre los Altos del Golán, al afirmar que la medida carece de efecto jurídico y que esa zona “seguirá siendo territorio sirio ocupado”. También se pronunció Siria, que denunció “una flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas”.

El secretario general del organismo panárabe que engloba 22 países, Nabil Fahmy, dijo en un comunicado que la declaración de Colombia “carece de efecto jurídico y no tiene valor alguno para determinar el estatus del Golán ni la soberanía sobre él”, tras el anuncio de la Cancillería del nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

“El Golán seguirá siendo territorio sirio ocupado, de conformidad con el derecho internacional y las resoluciones de legitimidad internacional”, añadió Fahmy. Egipto y Arabia Saudita, por su parte, también condenaron la medida y denunciaron que “infringe los derechos legítimos y establecidos de la República Árabe Siria en todo su territorio”.

Israel controla la mayor parte de los Altos del Golán desde la Guerra de los Seis Días en junio de 1967. El lunes, el nuevo gobierno de Colombia anunció este reconocimiento justificándolo por “la persistente inestabilidad regional en Oriente Medio y considerando la importancia estratégica de los Altos del Golán para la seguridad de Israel”. EFE, AFP