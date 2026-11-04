Caos y alarma en el espacio aéreo europeo: la cadena de amenazas de bomba que sacudió a las aerolíneas

Algunos vuelos en Europa recibieron ayer martes amenazas de bombas. Entre ellos dos con dirección a Varsovia (Polonia) procedentes de Londres y Copenhague (Dinamarca), y otro que cubría la ruta entre Mánchester y Murcia. Uno de los dos que tenían como destino la capital polaca fue desviado a otro aeródromo de la localidad.

En concreto, un avión Boeing de la aerolínea LOT que partió ayer martes desde Londres con destino al aeropuerto Chopin de Varsovia. Según indicó la gestora de aeropuerto Varsovia/Modlin en su página de Facebook, “se anunció una alarma relacionada con una amenaza de bomba a bordo de un avión en el trayecto Londres Heathrow (LHR) a Warsaw Chopin (WAW)”.

El avión Boeing 737 MAX, con 181 personas a bordo, aterrizó en el aeropuerto de Warsaw/Modlin tras ser desviado a este aeródromo. Debido a la situación, el aeropuerto de Warsaw/Modlin tuvo que ser cerrado, pero los pasajeros pudieron iniciar el proceso de desembarque.

Otro avión con destino a Varsovia, en este caso de la aerolínea SAS y procedente de Copenhague, también recibió una amenaza, aunque en este ocasión la aeronave aterrizó con normalidad en el aeropuerto de destino sin problemas.

Los pasajeros arriban a la sala de llegadas internacionales de la Terminal 5 del Aeropuerto de Heathrow. Foto: AFP

La portavoz de SAS, Alexandra Lindgren Kaoukij, confirmó a la agencia de noticias Ritzau que “se ha recibido una amenaza”, si bien no explicó de qué tipo.

Por otro lado, un avión de la compañía Ryanair procedente de Mánchester (Reino Unido) con destino al Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, en el sureste de España, ha recibido también una amenaza de bomba a bordo que ha puesto en alerta al aeropuerto murciano. En este avión viajaban 114 pasajeros y los 7 tripulantes.

Además, dos vuelos de la aerolínea Ryanair procedentes de Lisboa y de Dublín fueron objeto ayer martes de falsas alarmas de bomba cuando estaban aterrizando en el aeropuerto romano de Fiumicino. El suceso se produjo cuando los controladores aéreos de Fiumicino, el principal aeropuerto de Italia, recibieron un correo electrónico anónimo asegurando que dichos aviones tenían explosivos. La amenaza obligó a articular el sistema de emergencia en el aeropuerto y los aviones fueron escoltados por cazas italianos.

En tanto, las autoridades búlgaras atribuyeron ayer martes a una confusión informativa la noticia, luego desmentida, de que un avión de Israel había aterrizado en Sofía tras recibir una amenaza de bomba. “No sabemos cómo apareció en el espacio público información sobre un ‘avión de Israel’, ya que hoy no hay vuelos ni de Israel a Sofía, ni de Sofía a Israel”, declaró un portavoz del Ministerio de Transporte de Bulgaria. EFE