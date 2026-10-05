Canciller alemán, Friedrich Merz, hizo un viaje sorpresa a Kiev, donde aumentó la caída de bombas rusas en estos días

El canciller alemán, Friedrich Merz, viajó ayer domingo a Kiev en un desplazamiento que no estaba anunciado, con el objetivo, según dijo, de asegurar el apoyo de Alemania a la causa de Ucrania frente a la guerra de agresión de Rusia. “Podéis seguir contando con nuestra ayuda’, manifestó Merz a Zelenski a su llegada a Kiev, según un comunicado de la Cancillería Federal.

“Si no se para a Rusia, su máquina de guerra se dirigirá tarde o temprano contra nosotros”, añadió el jefe del Gobierno alemán en un mensaje en el que puso de relieve la necesidad ucraniana de ayuda.

“Hoy he viajado a Kiev porque Ucrania necesita todo nuestro apoyo durante las próximas semanas”, abundó el canciller, que aludió a la llegada del invierno en un país en guerra con Rusia y cuyas infraestructuras sufren especialmente los ataques rusos.

“Pronto comenzará el quinto invierno de guerra para la población. Rusia bombardea ciudades, viviendas y centrales térmicas. Los ucranianos no se dejan intimidar por el terror”, indicó Merz, quien también prometió a Ucrania un nuevo paquete de ayuda por 1.500 millones de dólares durante una visita a Kiev marcada por las sirenas antiaéreas ante la intensificación de los bombardeos rusos.

El total de esta partida es de 1.300 millones de euros, de los cuales 1.100 serán destinados a defensa y el resto a apuntalar el sector energético de Ucrania, que tras los incesantes ataques rusos augura un invierno difícil para la población.

Durante la visita de Merz, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, anunció que Estados Unidos quiere organizar para finales de octubre un nuevo ciclo de conversaciones trilaterales con Rusia y Ucrania.

Merz viajó junto a su ministra de Economía, Katherina Reiche, y una delegación con representantes de una decena de empresas de los sectores de la defensa y la energía.

Protestas en Rusia

Unas 60 personas fueron detenidas ayer domingo en Moscú en un acto convocado por el Partido Comunista de Rusia con ocasión del 33 aniversario del bombardeo del Parlamento ruso ordenado por el entonces presidente Boris Yeltsin, informaron medios locales.

Según el canal de Telegram ‘Ostorozhno, Novosti’, las detenciones empezaron después de que los manifestantes comenzaran a protestar contra los resultados de las elecciones parlamentarias de septiembre y exigir “elecciones justas” y “libertad para los presos políticos”. El medio señala que la manifestación comenzó en el monumento que conmemora los sucesos de 1993 y contó con la asistencia de unas 2.000 personas.

Entre los participantes, según medios, había también miembros del partido pacifista Yábloko, excluido de los comicios parlamentarios del mes pasado. A la vez, en la propia formación aseguraron no saber nada acerca de la posible asistencia al acto de sus miembros.

Cuando los participantes comenzaron a gritar consignas contra Rusia Unida, el partido gubernamental que ganó las elecciones entre denuncias de fraude, agentes de la ley irrumpieron entre la multitud y comenzaron a detener a los asistentes, dijo ‘Ostorozhno, Novosti’. Según testigos, hubo dos oleadas de arrestos que afectaron a 26 miembros del Partido Comunista, unos 30 miembros de Yábloko y varios activistas. El exdiputado regional por el Partido Comunista Yevgueni Stupin, declarado ‘agente extranjero’ por las autoridades rusas, aseguró que las detenciones se iniciaron cuando manifestantes comenzaron a gritar “Abajo el zar”.

Con información de EFE y AFP