Cinco países europeos -Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos- acordaron con Ruanda la creación de un llamado “centro de retorno” para solicitantes de asilo rechazados en la Unión Europea (UE), anunció ayer lunes en Viena el canciller federal austríaco, Christian Stocker.

Este centro estará destinado a un centenar de migrantes, tanto hombres como mujeres. Los menores quedan excluidos del dispositivo.

Stocker habló de un “cambio de paradigma verdaderamente histórico en la política migratoria” de la UE, tras una reunión con los ministros del Interior de Ruanda y de los cinco países europeos.

“Austria, Dinamarca, Países Bajos, Alemania y Grecia quieren inaugurar juntos en 2027 el primer centro de retorno en Ruanda”, dijo el jefe de Gobierno austríaca.

Stocker aseguró que con ello los cinco países quieren “privar a los traficantes de su inhumano modelo de negocio y evitar así las muertes en el Mediterráneo y en otras rutas peligrosas”.

Además, quieren “aliviar” las capacidades de los países europeos, que se han visto sometidas a una enorme presión por los movimientos migratorios de los últimos años.

“Porque si las personas sin derecho de residencia en la Unión Europea no pueden ser expulsadas del país, todo nuestro sistema de asilo se convierte en un absurdo. Y, por lo tanto, no lo vamos a permitir”, dijo Stocker.

“Si el retorno al país de origen no es posible, las personas sin derecho de residencia serán devueltas en el futuro a un tercer país, como por ejemplo Ruanda. Porque debemos ser los dueños de nuestra propia casa. Y esto es válido tanto a nivel nacional como en Europa”, subrayó el canciller austríaco.

A diferencia del fallido plan británico con Ruanda, este acuerdo establece que solo podrán ser trasladados al país africano aquellos solicitantes de asilo rechazados en firme, es decir, que hayan agotado todas las vías legales para permanecer en Europa.

Además, su deportación directa a sus países de origen debe resultar imposible -por ejemplo, en los casos en que sus gobiernos se nieguen a readmitirlos- y quedan excluidos de la medida los menores no acompañados.

“Lo que promovemos y exigimos es un sistema de migración más sostenible y también más ordenado”, destacó en la misma rueda de prensa la primera ministra danesa, Mette Frederiksen.

El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, señaló que la implementación del plan se llevará a cabo en cooperación con organizaciones internacionales y cumpliendo con la legislación europea y los derechos humanos.

“Por eso hoy también participaron en nuestra discusión el alto comisionado de ACNUR (la agencia de la ONU para los refugiados) y representantes de la OIM (Organización Internacional para las Migraciones), con quienes también queremos llegar a acuerdos. Se trata simplemente de complementar nuestra política migratoria con una política de retorno mejorada”, dijo el ministro alemán.

La iniciativa es posible gracias al Reglamento de Retornos aprobado por el Parlamento Europeo en junio y adoptado por la UE el mes pasado, una normativa que permite por primera vez la creación de centros de devolución de migrantes en terceros países y busca agilizar las deportaciones.

El texto contempla la obligación de abandonar de forma inmediata, o en un plazo determinado, el territorio comunitario para los ciudadanos extracomunitarios en situación irregular, aunque “respetando plenamente los derechos fundamentales y el derecho internacional”.

El antiguo plan del Reino Unido, anulado por su Tribunal Supremo y cancelado en 2024, pretendía enviar a Ruanda a migrantes recién llegados para tramitar allí sus peticiones de asilo.

Estos “centros de retorno” son fuertemente criticados por la izquierda y organizaciones de derechos humanos, que temen por el trato que puedan recibir los migrantes en estas instalaciones.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ya había criticado duramente la idea, al considerar que dichos centros no son “ni eficaces” ni coherentes con los valores de la UE.

La elección de Ruanda también genera preocupación. La ONG Human Rights Watch hace hincapié en el historial bien documentado del país en materia de represión y detenciones arbitrarias.

¿Qué trato recibirán los migrantes allí? ¿Qué obtendrá Ruanda a cambio de este acuerdo? ¿Seguirá adelante el proyecto a pesar de las amenazas de acciones legales? Muchas preguntas siguen todavía en el aire.

Para disipar algunas de ellas, los cinco países europeos pretenden lanzar este centro a una escala muy reducida.

La idea es enviar primero a una veintena de personas a las que se les denegó el asilo por cada país europeo involucrado, probablemente hombres adultos, interceptados en la frontera.

Los cinco países europeos se encargarán de trasladar a estas personas a Ruanda.

Con información de EFE y AFP