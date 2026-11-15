Multa histórica en Europa: Meta pagará 805 millones de euros por recopilar imágenes sin permiso previo

La autoridad italiana de protección de datos anunció ayer sábado una multa a Meta, empresa matriz de Facebook, de 805 millones de euros (887 millones de dólares) por acceder a fotografías de los usuarios sin su consentimiento específico. La sanción equivale aproximadamente al 0,47% de la facturación mundial del grupo.

A través de su aplicación Facebook para dispositivos Android, Meta accedió a fotografías, vídeos y metadatos asociados de usuarios italianos “sin haber obtenido un consentimiento específico y sin haberles informado debidamente”, denunció la autoridad en un comunicado.

Meta accedió a fotografías, vídeos y metadatos almacenados en los teléfonos de unos 20 millones de usuarios sin consentimiento específico.

La investigación comenzó en julio de 2025 tras una denuncia presentada por el Centro de Protección de los Consumidores y Usuarios de Bolzano y se apoyó en un análisis técnico.

A finales de octubre, Meta ya fue condenada en Nuevo México a pagar 25.000 millones de dólares por haber engañado durante más de diez años a los habitantes de ese estado estadounidense sobre el uso de sus datos, una sanción récord para el grupo, que denunció una “tasa” sobre la libertad de expresión.

La nueva sanción anunciada ayer figura también entre las más importantes impuestas hasta ahora por una autoridad italiana a un gigante tecnológico.

Amazon recibió en 2021 una multa de más de 1.100 millones de euros (1.200 millones de dólares) por infringir la legislación sobre competencia. La sanción se redujo posteriormente a 752 millones de euros tras un recurso.

La sanción contra Facebook se refiere a la función “Obtener sugerencias de la galería”, disponible desde 2023, que propone al usuario, mientras navega por la aplicación, fotografías y vídeos de la galería de su teléfono como ideas para publicar.

Según la autoridad italiana, Facebook solicitaba un único permiso genérico de acceso a la galería (”habilitar otras funciones”), válido para toda la plataforma y activado por defecto, sin explicar claramente que también autorizaba las sugerencias de publicación.

Condenado Cierran la cuenta de Russell Bland Meta ha cerrado las cuentas de Russell Brand en Facebook e Instagram tras ser condenado el pasado lunes a 10 años y medio de cárcel por violación y agresiones sexuales en el Reino Unido. “Según @Meta, nunca existió Russell Brand. Gracias a Dios por @elonmusk. Manténganse atentos”, dice el mensaje colgado en X, red social propiedad de Elon Musk, junto a imágenes del aviso de la cancelación de las cuentas de Brand en Facebook e Instagram. Meta alegó que la cuenta de Brand no cumple “con los estándares de nuestra comunidad” .

Para la autoridad italiana, este sistema otorgaba a Facebook acceso permanente a todo el archivo fotográfico del teléfono sin que ni los usuarios ni el propio regulador pudieran comprobar qué información se empleaba realmente.

En concreto, estas prácticas vulneran el artículo 122 del Código italiano de Privacidad, que incorpora la normativa europea ePrivacy y protege los dispositivos electrónicos como parte de la esfera privada de las personas.

Por ello, cualquier acceso a los datos almacenados en el dispositivo requiere un “consentimiento libre e informado”, independientemente de que se transmitan o de que causen un perjuicio.

Para determinar la cuantía de la multa se tuvo en cuenta el elevado número de afectados -20 millones de usuarios-, la duración de la infracción, un procedimiento anterior contra la compañía en 2019 y la “escasa colaboración” de Meta durante la investigación, dijo el organismo italiano. Como único atenuante, valoró las modificaciones introducidas tras la denuncia, aunque las consideró “tardías y limitadas a los usuarios que actualizan la aplicación”. Meta dispone de un plazo de 60 días para desactivar la función por defecto.

La compañía a partir de ahora deberá solicitar un consentimiento específico y separado para esta herramienta, explicar claramente a los usuarios su finalidad, informarles de que implica el acceso a sus fotografías y vídeos y detallar cómo pueden desactivarla.

Por último, el organismo italiano precisó que este expediente no aborda el posible uso de estas imágenes para entrenar sistemas de inteligencia artificial -acusación que Meta niega-, aunque se reservó la posibilidad de abrir investigaciones independientes sobre una nueva función, lanzada en 2026, que permite procesar en la nube los archivos de la galería.

Con información de EFE y AFP