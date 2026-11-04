Justicia brasileña impuso medida cautelar a Meta para proteger derechos de autor de medios de comunicación

La Justicia brasileña de São Paulo concedió este miércoles una medida cautelar que impide que Meta -dueña de Facebook, Instagram, Threads y WhatsApp- recopile, copie, almacene o utilice, sin autorización, contenidos periodísticos publicados en los sitios de las empresas de medios, incluso para desarrollar y entrenar sus sistemas de inteligencia artificial (IA).

La medida, de carácter provisional, suspende parte de las nuevas reglas comerciales de Meta para los medios de comunicación en Brasil. Es la primera decisión judicial conocida en el mundo en favor de una coalición de asociaciones de medios contra cambios contractuales de la gran tecnológica estadounidense.

La decisión fue concedida en el marco de una acción presentada por la Asociación Nacional de Periódicos (ANJ), la Asociación Brasileña de Emisoras de Radio y Televisión (Abert) y la Asociación Nacional de Editores de Revistas (Aner) contra Meta. Esto significa que las determinaciones rigen mientras el proceso esté en curso, hasta que haya un juicio definitivo.

En la decisión, el juez Guilherme Madeira Dezem señaló indicios de violación de derechos de autor y abuso contractual por parte de Meta. La medida también determina que Meta mantenga las cuentas, páginas y herramientas de esas empresas en Facebook, Instagram, WhatsApp y Threads en pleno funcionamiento. En caso de incumplimiento, Meta estará sujeta a una multa diaria de R$ 1 millón (aproximadamente US$ 180 mil), limitada a R$ 100 millones (unos US$ 18,2 millones).

"Abuso del derecho"

La sentencia, según Jornal Nacional, abarca artículos, reportajes, fotografías, ilustraciones, programas y producciones audiovisuales "alojados en portales externos y aplicaciones de las propias demandadas, incluidos contenidos protegidos por derechos de autor y obras de terceros que jamás fueron publicados en el ecosistema de la demandada, con la expresa finalidad de suministrar, desarrollar, investigar y perfeccionar productos comerciales y sistemas de inteligencia artificial de la empresa".

Aplicaciones de Meta en un teléfono inteligente. Foto: archivo El País

Y afirma: "Imponer a los medios de comunicación la entrega gratuita y universal de su patrimonio autoral como peaje para permanecer conectados a los canales en que el público contemporáneo consume noticias constituye manifiesto abuso del derecho y enriquecimiento sin causa, vulnerando los postulados de la buena fe objetiva y de la función social de los contratos".

La compañía estadounidense anunció nuevas reglas, inicialmente previstas para entrar en vigor el 20 de noviembre, que le permitirían acceder, copiar y almacenar reportajes, fotografías y videos publicados en los sitios de los medios de comunicación.

La semana pasada, ante las críticas de productores de contenido periodístico en varios países, Meta habló de posponer los nuevos términos comerciales, según la agencia Reuters. La empresa afirmó que consultará a representantes del sector. La decisión brasileña se produce seis días después de que un tribunal de Noruega también suspendiera temporalmente las mismas reglas comerciales de Meta.

Evento anual Meta Connect de Meta en el campus de la compañía en Menlo Park, California, el 23 de septiembre de 2026. Foto: Gabriela Bhaskar/The New York Times

"La medida cautelar es una señal muy positiva de que existen límites al abuso de poder económico por parte de una gran plataforma digital. La Justicia brasileña se muestra pionera en esta protección de los derechos de miles de medios de comunicación representados por las tres asociaciones —afirmó el presidente ejecutivo de la ANJ, el periodista Marcelo Rech, quien calificó la decisión de "histórica"—. Es un primer paso para que las plataformas y los modelos de IA se abstengan de la apropiación indebida de contenidos de terceros.

En un comunicado, la ANJ afirma que "la medida representa una victoria inicial en la protección de los derechos de autor, en la defensa de la sostenibilidad del periodismo profesional y en el acceso de la sociedad a información de calidad". En la acción, las entidades demandantes destacaron el desequilibrio económico entre las plataformas digitales y las empresas responsables de producir contenido periodístico. Consultada, Meta afirmó que no comentaría el asunto.

O Globo/GDA