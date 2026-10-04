Uruguayo de 29 años fue asesinado a balazos en un apartamento en Buenos Aires: hay dos detenidos por el crimen

Un joven uruguayo de 29 años fue hallado muerto en un apartamento del barrio Palermo de Buenos Aires este domingo por la madrugada. La víctima había sido asesinada a balazos y, por el crimen, la Policía de la Ciudad detuvo a dos hombres como sospechosos del homicidio.

El hecho tuvo lugar en un inmueble en Costa Rica al 5200. Un grupo de efectivos arribó al apartamento luego de que un llamado al 911 alertara sobre la presencia de una persona fallecida, según pudo saber La Nación. ⁠

Al llegar, los familiares de la víctima afirmaron a los uniformados que varias personas habían ingresado al departamento sin violar la cerradura, que dispararon contra el hombre casi sin mediar palabra y huyeron.

🔹 Crimen y misterio en Palermo Asesinaron a un narco uruguayo de 29 años en lo que habría sido un ajuste de cuentas. Hay al menos tres detenidos y la Policía halló en el lugar un arma con silenciador. 📌 En +Info Finde https://t.co/doMBdgp4KA — LN+ (@lanacionmas) October 4, 2026

Operativo policial, detenciones y la principal hipótesis

Gracias a las descripciones de los testigos y tras el relevamiento de las cámaras privadas y públicas de la zona, el personal policial detuvo a dos personas, acusadas de haber participado del homicidio.

En tanto, a ocho cuadras de donde ocurrió el homicidio, los efectivos encontraron un arma que habría sido arrojada por una de las personas involucradas en el asesinato.

La investigación es llevada adelante por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 26, que, como una de las primeras medidas, convocó a personal de la Policía Científica para que resguardara la escena del crimen en el departamento.

De acuerdo con las primeras versiones, la víctima había ingresado a la Argentina pocas semanas antes y se encontraba acompañada por integrantes de su familia cuando se produjo el ataque. Una de las hipótesis analizadas es que el asesinato podría estar relacionado con un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico.

La Nación/GDA