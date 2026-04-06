Habló la abogada argentina que estuvo detenida en Brasil por racismo: "No fue por color de piel"

La abogada argentina Agostina Páez, que fue detenida el 14 de enero en Brasil tras realizar gestos racistas en un establecimiento gastronómico, logró volver a su país gracias a un habeas corpus y comenzó a contar su versión de los hechos a los medios locales.

Este lunes, en el programa de streaming OLGA, la joven explicó que la discusión que terminó en el video que se viralizó en redes sociales —en las que se la ve imitando a un mono—, comenzó tras una diferencia sobre lo consumido con los funcionarios del local. "Al salir había una fila y nos retienen con mis amigas. Los empleados del bar nos dicen que habían consumos que no habíamos pagado. Nosotras empezamos a buscar el comprobante, porque habíamos pagado todo con Pix", narró.

La abogada e influencer argentina Agostina Páez se habría encontrado a Darthés en Brasil. Foto: Nicolás Suárez/La Nación (GDA).

"Nos dicen no, esos no, tienen otros consumos. Y ahí empieza una discusión. En ese momento lo único que digo es que son unos ladrones, que nos están robando", agregó. Luego, según relata la abogada, uno de los empleados se burló de la forma en la que hablaban tanto ella como sus amigas.

"Una amiga en un momento me dice que grabe cómo se nos estaban riendo, y yo saco el celular. Ahí es donde ellos se enojan. Pagamos igual lo que no habíamos consumido. Luego bajo, porque había un auto que nos estaba esperando. Los empleados del bar nos siguieron", detalló.

Abogada e influencer argentina Agostina Páez fue imputada por racismo en Río de Janeiro. Foto captura de video.

Cuando Páez llegó al auto para irse, los empleados del local se acercaron al chofer y le pidieron que no la llevara, ya que tenía una deuda pendiente con el bar. El conductor accedió y se marchó, por lo que Páez y sus amigas optaron por volver a pie hasta el apartamento en el que se estaban quedando.

La abogada e influencer argentina Agostina Páez retornó a Buenos Aires, tras dos meses detenida en Brasil por actos racistas. Foto: Nicolás Suárez/La Nación (GDA).

"Cuando estábamos cruzando la calle escucho que nos gritan. Luego me doy vuelta y veo a un chico (empleado del local) agarrándose de los genitales y diciéndome algo como "agarrá esta o tomá esta". Ahí es donde yo me doy vuelta y hago ese gesto horrible, repudiable", explicó.

Páez afirmó que en el momento no había "dimensionado la situación" y que no hizo el gesto "por el color de piel" del otro joven. "Vi a una persona agarrándose los genitales y me salió hacer eso, no tengo idea porqué", planteó.

La notificación para presentarse en la comisaría

La argentina explicó que recibió la notificación para presentarse en la comisaría en su Whatsapp, por lo que al principio pensó que era falsa. El mensaje pedía detalles como el día de los vuelos y la ubicación del lugar en el que se estaban quedando, por lo que con sus amigas creyeron que se trataba de una estafa para robarles y no le dieron mayor importancia.

Luego llegó una segunda notificación, en la que decía que debía presentarse en la comisaría para declarar por un caso de injuria racial. "Cuando llegamos a la comisaría nos dicen que había orden de que no podía salir del país y de que iba a tener que usar tobillera. Ahí me muestran por primera vez el video", contó.

El cambio de estrategia de los abogados

Páez explicó que no pidió disculpas en un primer momento debido a la estrategia que le planteó su primer abogado. "Me dijo que no lo haga porque estaría asumiendo algo al disculparme", manifestó. Su segunda abogada, por otra parte, opinó que era mejor cambiar de estrategia y que la joven se disculpara si así lo deseaba.

"En el juicio, ellos tenían que contar todo, también, y dar su versión. Al final de cada declaración de ellos yo les pedía disculpas, les decía que había actuado mal, y algunos aceptaron las disculpas y otros directamente se iban. Me castigo mucho por esto, no siento que sea injusto. Es una ley, hay que cumplir, he actuado mal, me he equivocado", contó.

Por otra parte, consideró que sí son injustas las amenazas de muerte que recibió luego de la difusión del video. "Es injusto es que me deseen la muerte, linchamiento, o que me deseen una violación, o que me digan que me van a matar a mi o a mi hermana. En ese sentido, eso me golpea mucho", detalló.

La reacción al video de su padre

Consultada por el video en el que se ve a su padre haciendo el mismo gesto racista por el que fue detenida en Brasil, la joven explicó que se enteró de la filmación por los medios y cuando la vio "se quería morir". "Cuando él me llama luego y le preguntó porqué hizo eso, no sabía ni qué decirme", afirmó y añadió que el episodio la "enojó mucho" y "le dio mucha vergüenza".

Según detalló la joven, alguien había ido a increparlo y había hecho eso gesto, pero no supo explicarle porqué.