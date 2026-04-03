Filman a padre de abogada argentina imitando gestos de mono como los que llevaron a juicio a su hija en Brasil

No habían pasado 24 horas desde la llegada de la abogada e influencer Agostina Páez a (Santiago del Estero) Argentina cuando su padre, el empresario local Mariano Páez, fue a un bar, realizó gestos similares a los de un mono y afirmó que siente "asco por el Estado".

La secuencia, filmada por un testigo y difundida por el medio local Info del Estero, corresponde a una salida nocturna de Mariano Páez a Oculta, un conocido bar bailable del centro santiagueño. Fue al local junto a su pareja, quien meses atrás lo había denunciado por violencia de género.

[AHORA] "Está hecho con Inteligencia Artificial": Mariano Paéz afirmó que su video imitando gestos de mono "está trucado", y reveló que le pidieron "$5.000.000" para "no pasarlo".



📹 @lanacionmas https://t.co/DVLi5t1R0C pic.twitter.com/BLI3qSnxEW — ElCanciller.com (@elcancillercom) April 3, 2026

En el video se lo observa gritando e imitando el gesto de un mono, el mismo por el que su hija Agostina fue imputada y detenida a mediados de enero en Brasil, acusada de injuria racial.

También se filtró una segunda grabación de esa noche, en la que se escucha al empresario de transporte decir que la multa de US$18.000 que tuvo que pagar su hija en compensación por los gestos racistas fue puesta por él, y que no recibió un solo peso del Estado nacional ni provincial.

🤨 El empresario Mariano Páez imitó los mismos gestos racistas que llevaron a su hija a estar detenida dos meses en Brasil por injuria racial. El hecho sucedió en un bar de Santiago del Estero horas después de que Agostina Páez regresara al país.



➡️ En otro video, el empresario… pic.twitter.com/PAa3fr6p02 — Perfil.com (@perfilcom) April 3, 2026

Afirmó, además, que siente asco por el Estado: “Asco. Yo al Estado le tengo asco, yo no vivo de la política. Soy empresario, millonario y usurero. Y narco… narco, privado”, se lo escucha decir en el video, donde se lo ve con la vestido con el mismo conjunto de camisa y pantalón que llevó el día anterior en Aeroparque, cuando recibió a su hija junto a Patricia Bullrich, y también esa misma tarde, cuando llegó junto a Agostina al aeropuerto de Termas de Río Hondo.

La abogada e influencer argentina Agostina Páez se habría encontrado a Darthés en Brasil. Foto: Nicolás Suárez/La Nación (GDA).

Agostina se desmarca de su padre

Mariano Páez afirmó este viernes en una entrevista televisiva que las filmaciones fueron realizadas con inteligencia artificial. Pero, pocos minutos después, su hija publicó un descargo en redes sociales desvinculándose de su padre y de sus actos. “Lo que se ve es lamentable y lo repudio completamente. Yo me hago cargo de lo mío: reconocí mis errores, pedí disculpas y afronté las consecuencias. Pero solo puedo responder por mis propias acciones”, explicó.

Y sumó: “No tengo absolutamente nada que ver con lo que está circulando. Yo estuve en mi casa, acompañada por amigos que estuvieron a mi lado durante todo este tiempo”. Luego, agregó: “Él [por su padre] estuvo presente y me acompañó en el momento difícil que pasé, pero no puedo ni me corresponde responsabilizarme por sus actos”.

La abogada e influencer argentina Agostina Páez retornó a Buenos Aires, tras dos meses detenida en Brasil por actos racistas. Foto: Nicolás Suárez/La Nación (GDA).

Agostina sostuvo, además, que su foco está puesto en su proceso personal: “Hoy estoy enfocada en reconstruirme, después de los meses difíciles que me tocó atravesar. Hay situaciones que no tienen que ver conmigo y es muy triste”. Concluyó el mensaje agradeciendo a quienes la acompañan y la entienden, y exclamó: “No se termina más esta pesadilla, qué horror”.

La joven abogada tiene una relación tensa con su padre y su actual pareja, la también abogada Stefany Budán, a tal punto que, a fines del año pasado, la joven denunció a Budán por acoso digital hacia ella y su hermana.

Agostina Páez, abogada e influencer argentina acusada de racismo en Brasil. Foto: AFP.

Páez permaneció más de dos meses retenida y monitoreada con una tobillera electrónica en Brasil. La joven fue acusada de injuria racial luego de que se viralizara un video en el que realizaba gestos similares a los de un mono hacia un grupo de trabajadores de un bar de Río de Janeiro.

La justicia brasileña dispuso que, tras el pago de una caución de US$18.000, pudiera regresar a la Argentina y continuar desde aquí lo que resta del proceso judicial.

La llegada a Santiago del Estero

A su llegada a Termas de Río Hondo, tras permanecer dos meses y media detenida en Brasil acusada de racismo, abrazó primero a su perro Colo y luego a su hermana Justina. Sus amigas la esperaban con un ramo de flores amarillas y blancas. Páez también habló con los medios: “Ya se presentaron los alegatos y ahora estamos esperando la decisión del juez. El proceso sigue, no es que quede impune”. Consultada sobre si deberá regresar a Río de Janeiro para la sentencia, respondió: “Puedo continuar aquí”.

Sobre su causa judicial, la influencer sostuvo: “Tengo videos adentro y afuera del lugar (del bar en Ipanema). Me han estafado. Sé que mi reacción ha sido mala, pero ha habido muchas irregularidades”.

La joven abogada también contó, ante la pregunta de si había tenido contacto con el actor Juan Darthés denunciado por la actriz Thelma Fardin y que volvió a radicarse en Brasil, de donde es oriundo: “La señora de Darthés sí. Otros argentinos también me ofrecieron su ayuda. Además, hay otros casos similares al mío en Brasil, pero este fue más mediático”.

Abogada e influencer argentina Agostina Páez fue imputada por racismo en Río de Janeiro. Foto captura de video.

Ante la pregunta sobre si volvería a Brasil de vacaciones, señaló: “Por ahora no vuelvo a Brasil, pero no descarto más adelante volver allá”.

“No saben lo que extrañaba Santiago del Estero. No quería quedarme en Buenos Aires, aunque es una ciudad que me gusta mucho”, dijo. Y añadió, tocándose el rostro: “Extrañaba Santiago del Estero, incluso hasta el calor”. En ese momento, en la ciudad santiagueña de Termas de Río Hondo se registraban 36,5°C y la sensación térmica era de 42°C. Paradójicamente, en Río de Janeiro a esa misma hora el termómetro marcaba apenas 26°C y había pronóstico de lluvias.

Por Leonel Rodríguez y colaboración de Sarah Mota, La Nación/GDA