"El nuncio quiere dormir": la divertida anécdota de su viaje a Uruguay que León XIV contó a obispos argentinos

La cena institucional en la Casa Arzobispal de Buenos Aires (Argentina) que tuvo el papa León XIV con los obispos de diversas diócesis argentina tuvo de todo: comida, canciones y una divertida anécdota relatada por el sumo pontífice acerca de su paso por Uruguay, que hizo reír a todos y reveló un costado humorístico.

Following the dinner with the Bishops yesterday, Pope Leo XIV jokes with them, says that he won't be making any jokes, because nuncios from around the world have been laughing at the papal representative in Uruguay: when the Pope was there, he came out to greet the crowd, told… pic.twitter.com/JrNkj6YSU4 — Ines San Martin (@inesanma) November 10, 2026

León XIV encabezó la mesa en la Casa Arzobispal, flanqueado por el arzobispo Jorge García Cuerva y el monseñor Marcelo Colombo. Frente a él, dos hileras de obispos disfrutaron de un menú autóctono que combinó empanadas, ojo de bife y el infaltable flan con dulce de leche, según informó C5N.

El momento desopilante de la noche llegó en la voz del papa, que agarró el micrófono y compartió una divertida anécdota de su paso por Montevideo. "En Uruguay había mucha gente fuera de la nunciatura. Entonces salí para saludarles y dije: 'El nuncio quiere dormir, por mí pueden quedarse pero el nuncio quiere dormir, mejor que se vayan'", empezó el relato el papa.

"El día después me cuestionaron por qué dije eso, y se lo enviaron a todos los nuncios. Mejor no cuento chistes", agregó.

Papa León XIV en Florida. Foto: Ignacio Sánchez.

El asado del papa en la Nunciatura de Montevideo

En el marco de su visita a Uruguay , el papa León XIV compartió el pasado sábado un asado en la Nunciatura Apostólica de Montevideo. Una foto del momento fue divulgada por la Parroquia Santa Teresita, donde se ve al sumo pontífice sosteniendo un corte de asado.

El asador que figura en las imágenes se llama Antonio, un feligrés de la parroquia Tierra Santa, de Montevideo.

León XIV compartió un asado con un feligrés. Foto: parroquia Santa Teresita.

La imagen también fue compartida en Instagram por un sacerdote de Minas llamado Fernando Pereira Chaparro. A través de esa red social, el religioso escribió: "Quiero compartir esta foto tan especial de Antonio, un gran amigo, de esos que se destacan por su humildad, sencillez y su generosa entrega a la Iglesia. Una persona con un don de gente que se hace querer".

Señaló que Antonio "tuvo la alegría y el privilegio de compartir con el Santo Padre un momento muy especial, fuera de todo protocolo, preparando nuestro tradicional asado uruguayo".

Posteriormente, el medio Rome Reports difundió un video del momento. En el registro se puede ver cómo León XIV se aproxima a la parrilla para luego tomar el asado.