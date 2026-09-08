Caso Loan Peña: “Pido perdón, pido disculpas por las mentiras" dijo Laudelina, la tía del niño

Entre sollozos y lágrimas, Laudelina, la tía de Loan Danilo Peña, el niño desaparecido en junio de 2024 en una zona rural de Corrientes (Argentina), pidió perdón por sus mentiras y admitió que su declaración testimonial, a pocos días del hecho, en la que sostuvo que su sobrino había muerto tras haber sido arrollado por una camioneta, fue un invento que atribuyó al abogado José Codazzi.

La mujer declaró hoy ante el Tribunal Oral en lo Federal (TOF) de Corrientes, a cargo del debate donde se juzga a 17 sospechosos. La tía de Loan llegó a juicio acusada del delito de sustracción y ocultamiento de un menor de 10 años de edad. De ser encontrada culpable, podría recibir una pena de prisión de entre 5 y 15 años de cárcel.

“Pido perdón, pido disculpas por las mentiras. No fue intención mía. Fue intención del doctor Codazzi. Del tema del accidente no tengo nada que ver”, sostuvo la tía de Loan. Su declaración duró casi tres horas.

"Un invento"

Dos semanas después de la desaparición de Loan, Laudelina se presentó en una fiscalía de Corrientes y afirmó que su sobrino murió atropellado cuando volvía del monte donde fue a juntar naranjas y que el cuerpo fue enterrado.

Según esa versión, el niño habría sido atropellado por la camioneta Ford Ranger blanca del capitán de navío retirado Carlos Guido Pérez, otro de los acusados sentados en el banquillo de los acusados. El conductor del vehículo habría estado alcoholizado, se sostenía en esa hipótesis.

Argentina emitió una Alerta Sofía por la desaparición de Loan Peña Foto: Ministerio de Seguridad de Argentina

Pérez y su esposa, la exfuncionaria municipal de Nueve de Julio María Victoria Caillava, fueron parte de los comensales del almuerzo que se hizo el jueves 13 de junio de 2024 en la casa de la abuela de Loan, Catalina Peña. El niño desapareció después de la comida, cuando fue a juntar naranjas con Bernardino Benítez, pareja de su tía Laudelina; Daniel “Fierrito” y su mujer, Mónica del Carmen Millapi, y otros cinco chicos.

Según la declaración de la tía de Loan, Pérez y Caillava habrían atropellado al niño cuando se retiraban de la casa de Catalina cerca de las 15 de aquel día.

Pero hoy, ante los jueces Fermín Amado Ceroleni, Simón Pedro Bracco y Eduardo Ariel Belforte dijo que la versión del accidente fue un “invento” del abogado Codazzi.

“Me dijo que teníamos que declarar igual, porque igual íbamos a tener perpetua. Me explicó cómo tenía que hacer la declaración, el invento del accidente, todo lo que me mandó a decir, cómo vi cómo salió la camioneta, cómo frenó. Todo fue puesto por él”, sostuvo Laudelina.

La Nación/GDA