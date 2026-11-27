Las cámaras de seguridad instaladas en una vivienda de la localidad bonaerense de Ramos Mejía registraron el accionar de una banda de "viudas negras" liderada por una reclusa alojada en la cárcel de Los Hornos, en La Plata, que drogó y desvalijó a un hombre de 46 años tras contactarlo mediante una app de citas, logrando sustraerle US$ 15.000, una consola de DJ, un teléfono celular y dos vehículos.

El hecho ocurrió el pasado 13 de setiembre en el partido de La Matanza. La investigación, encabezada por la fiscal de La Matanza Evangelina Sánchez junto a detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) local de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y de la Policía de la Ciudad, se inició a partir de la denuncia presentada por la víctima, identificada con las iniciales D. C.

Cómo operaba la banda de "viudad negras" desde la cárcel

De acuerdo con la reconstrucción de los detectives judiciales y policiales, la maniobra delictiva fue ideada por dos mujeres privadas de libertad en la Unidad 8 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), situada en Los Hornos. Desde el establecimiento carcelario, las internas crearon un perfil bajo el nombre Cande24 en la plataforma Tinder para captar a posibles víctimas.

“El plan criminal comenzó dos semanas antes del robo. Dos presas conocieron a la víctima desde el perfil Cande24 de Tinder. Una vez que tuvieron el contacto de WhatsApp de su ‘objetivo’, se lo pasaron a los demás integrantes de la banda”, explicaron fuentes judiciales a La Nación. A partir de ese momento, los cómplices continuaron las conversaciones mediante mensajes de WhatsApp y coordinaron un encuentro presencial en el domicilio del hombre.

Una joven que se presentó ante la víctima como Camila acudió a la vivienda pactada. Las grabaciones internas del domicilio documentaron el instante exacto en que la sospechosa manipuló un somnífero para adulterar la bebida que le ofreció al dueño de casa, quien perdió el conocimiento poco después de ingerirla. Acto seguido, la mujer utilizó su teléfono celular para avisar a sus cómplices.

“La sospechosa le abrió la reja de la casa de las víctimas a sus cómplices, dos hombres y una joven, que habían llegado al lugar en un vehículo conducido por un cuarto integrante de la banda”, detallaron los detectives judiciales. Una vez que revisaron las instalaciones y se apoderaron de los US$ 15.000, una consola de DJ y un teléfono celular marca Samsung, los asaltantes despertaron a golpes al hombre para exigirle las llaves de una motocicleta KTM naranja y de una camioneta Jeep Renegade blanca, vehículos en los que emprendieron la huida.

Para dar con el paradero de los responsables, los investigadores realizaron un exhaustivo trabajo de inteligencia técnica. “El cruce de antenas telefónicas, el análisis de un mismo aparato usado con distintos chips y el seguimiento de cámaras de seguridad permitieron reconstruir la ruta de fuga y los vínculos familiares de la organización criminal”, indicaron los voceros consultados.

El rastreo de las comunicaciones determinó que la línea utilizada para chatear con D. C. operó en un teléfono celular donde también se emplearon otros cuatro chips. Asimismo, las antenas registraron el trayecto del automóvil del conductor desde el barrio porteño de Barracas hasta Ramos Mejía y su posterior retorno. Durante el lapso del asalto, entre las 22:00 y las 0:16 horas, los celulares de dos de las sospechosas dejaron de emitir señal y volvieron a activarse en el sector sur de la villa 21-24, lugar donde la camioneta Jeep robada apareció abandonada al día siguiente.

Viuda negra prepara somnífero en el baño de la víctima Foto: captura de video

Allanamientos y detenciones simultáneas

La pesquisa también comprobó que, en la jornada posterior al atraco, el teléfono usado por los delincuentes realizó el recorrido del tren Roca desde la estación Constitución hasta La Plata, impactando durante tres horas en una antena próxima a la Unidad 8 del SPB, donde permanece detenida la presunta jefa de la organización.

Con las pruebas reunidas y a solicitud de la fiscal Sánchez, el juez de Garantías de La Matanza Gustavo Banco dispuso una serie de operativos para capturar a los implicados, quienes residían en la villa Zavaleta, ubicada en el límite entre los barrios porteños de Barracas y Nueva Pompeya. “Ayer se hicieron allanamientos en simultáneo en la villa Zavaleta y en la cárcel de Los Hornos, donde se detuvo a cinco sospechosos”, confirmaron las fuentes judiciales.

Delincuentes entrando a la casa de un hombre engañado por una viuda negra Foto: captura de video

Durante las requisas, ejecutadas por la División Contravencionales y de Faltas de la Policía de la Ciudad y la DDI La Matanza con el apoyo de la División de Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM) y el Departamento de Operaciones Urbanas de Contención (DOU), se incautaron 24 teléfonos celulares, tres tablets, un iPad, una netbook, dos notebooks, dos cortacandados, dinero en efectivo, diversos medicamentos, recetarios médicos, anotaciones y prendas de vestir.

Con información de La Nación/GDA