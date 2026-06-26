Policía argentina acusada de ser "viuda negra" cayó por perfil de Facebook: trabajaba en aeropuerto de Ezeiza

Cayetano, un vecino de Quilmes de 64 años, fue víctima de una "viuda negra" en Argentina. El incidente ocurrió a fines del abril pasado: la joven, que luego fue identificada como Lucía Dias, logró robarle 4.000.000 pesos argentinos (unos $ 108.927 uruguayos), 4.000 euros ($ 183.120 uruguayos), perfumes, una valija, relojes y ropa.

Cuando el hombre se recuperó de la intoxicación y estuvo en condiciones de declarar, relató a los investigadores que lo último que había hecho antes de perder el conocimiento fue tomar unos tragos en su apartamento con una joven que había conocido en un app de citas y con la que había ido a cenar a un restaurante. Y contó que la muchacha se llamaba Lucía y aportó el contacto telefónico con el que se había comunicado.

La clave que permitió detener a la sospechosa, identificada por fuentes oficiales como Lucía Fernanda Dias Da Mota, de 31 años, fue el análisis de redes sociales, sobre todo el perfil de Facebook de su madre.

Lucía Dias, policía argentina acusada de ser una viuda negra. Foto: La Nación/GDA.

Así cayó la "viuda negra" por su perfil de Facebook

La línea telefónica aportada por la víctima estaba a nombre de una mujer, cuyo perfil de Facebook no coincidía con las características físicas que había descrito la víctima.

"Atento que la persona de dicho perfil sería de avanzada edad, no coincidiendo con la descripción hecha por la víctima se pasó a buscar entre sus contactos fotos o alguna posible hija de nombre Lucía. Encontrándose una foto con un texto que decía ‘nos fuimos con las chicas’", explica el expediente judicial al que pudo acceder el medio argentino La Nación.

Una de las jóvenes que acompañada la imagen estaba etiquetada como “Dias Fernanda” y la otra etiqueta tenía los dos apellidos, Dias Da Mota. Y, según los investigadores, a pesar de que la foto llevaba publicada diez años, la joven coincidía con la descripción física que hizo la víctima y también tenía semejanzas con los videos aportados por Cayetano.

Los detectives policiales y judiciales empezaron a buscar en otros perfiles de redes sociales el nombre de Lucía Fernanda Dias Da Mota y encontraron uno en Linkedin. La imagen coincidía en los videos aportados por la víctima.

La joven trabaja en la Policía de Seguridad Aeroportuaria

En el perfil de Linkedin, la sospechosa se presentaba como auxiliar administrativo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), en el aeropuerto de Ezeiza, y estudiante de programación.

Con su número de DNI se hizo otra búsqueda en base de datos y se encontró una denuncia que había hecho Dias Da Mota donde declaró vivir en Ezeiza y que su madre era la mujer que los investigadores habían encontrado en Facebook.

Tambien se encontraron perfil en Instagram y TikTok, donde la sospechosa subía fotos y videos, con textos como “al alcance de una lágrima”, frase que se hizo popular en la película de animación Shrek o “no salgo nunca, pero sí el finde más frio”.

Demasiadas coincidencias que ubicaban a Dias Da Mota como sospechosa. La prueba que faltaba para imputarla por el robo protagonizado por la “viuda negra”, modalidad delictiva protagonizada por mujeres que seducen a hombres a los que, en situaciones íntimas, duermen con somníferos para sustraerles dinero y otros objetos de valor, fue la geolocalización del teléfono celular que utilizaba, que se activó en la zona de la casa de la víctima cuando se concretó el plan criminal.

¿Cómo se concretó el plan de la "viuda negra"?

Lucía y Cayetano se conocieron en la app de citas Bumble. Hicieron match y concretaron una cita.

Primero, la noche del sábado 25 de abril pasado, fueron a cenar. Después, para tener un momento de intimidad, fueron al departamento de la Cayetano, situado en un edificio de Quilmes. Llegaron a la 1.30 del domingo 26.

Antes de subirse al ascensor que los llevaría al departamento, se besaron apasionadamente. La secuencia quedó registrada por la cámara de seguridad instalada en hall del edificio donde vive la víctima.

Pero, Cayetano no pudo disfrutar del encuentro. Después de tomar un trago, perdió el conocimiento. Cuando despertó, varias horas después, sintió síntomas de intoxicación. Tuvo que pedir asistencia médica y terminó internado.

Cuando regresó a su domicilio descubrió que Lucía le había robado. Le había quitado dinero y otros elementos de valor. Las imágenes de las cámaras de seguridad fueron elocuentes.

La “viuda negra” quedó filmada cuando se salió del ascensor a las 3.34 del domingo 26 de abril. Se retiró del edificio con una valija, una mochila y dos bolsas, donde llevaba todo lo que le había sacado a la víctima.

Por Gabriel Di Nicola de La Nación/GDA