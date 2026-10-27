Analisis de Merval Pereira: Lula necesita responder a los anhelos de la juventud en las calle

Impresionó la juventud que salió a las calles; parecían los jóvenes del 89, que, antes de que Luiz Inácio Lula Da Silva llegara al poder, buscaban un líder que les diera esperanza para el futuro.

La juventud salió a las calles para llevar a Lula a la victoria a los 80 años. Ahora tiene que responder a este anhelo, a esta esperanza renovada que le brinda la juventud en las calles.

No puede terminar su cuarto y último mandato atrapado en la burocracia del Partido de los Trabajadores y en la idea fija de desarrollo basado en la inversión, sin ocuparse de equilibrar las cuentas públicas. Necesita incorporar al gobierno fuerzas políticas que puedan ayudarlo a hacer avanzar al país.

Estamos en una situación terrible: Lula dejó un legado nefasto para sí mismo, y para salir del lío en el que se ha metido, tendrá que ampliar su base de apoyo y su visión del mundo.

Necesita impulsar al país en tecnología, en la economía moderna, desvincularse de los viejos conceptos que trajo de su vida sindical y liderar al país hacia un gran cambio, como lo hizo en la segunda vuelta.

El rechazo a la ideología de Bolsonaro fue inmenso. El país ha demostrado que ya no quiere la visión autoritaria de gobierno de Bolsonaro. Esto es una buena señal, que indica que la democracia ha convencido a la gente de votar para evitar una posible repetición de un gobierno autoritario.

Los festejos de los votantes de Lula en el centro de Rio de Janeiro. Foto: Mateo Vázquez - Enviado a Rio de Janeiro

Si la derecha sabe trabajar bien, el bolsonarismo se reducirá a un pequeño grupo radical, como el PCO en la izquierda, que aún defiende las ejecuciones, la acción armada, etc. Es un nicho que no tiene votos, o será como el PDT sin Brizola.

Pero la derecha democrática tiene todo lo necesario para tomar el control de estas multitudes que salieron a las calles apoyando también a Flavio, no porque sean extremistas, sino porque son una derecha democrática. Merval Pereira -OGlobo (GDA)