A 22 años, Estados Unidos homenajea a las víctimas del atentado del 11/S

AFP

Las campanas sonaron y los nombres de las 2.977 víctimas fueron recordados ayer lunes en las ceremonias de conmemoración del 22º aniversario de los atentados perpetrados por la organización terrorista Al Qaeda en Nueva York, Washington y Pensilvania.

“Nunca olvidaremos”, dijo el presidente Joe Biden, que rindió homenaje a las víctimas de los atentados desde la base aérea de Anchorage, en Alaska, donde hizo una escala en su viaje de regreso de India y Vietnam.

“Los terroristas robaron la vida de 2.977 personas aquel día... pero aquellos terroristas no pudieron tocar lo que ninguna fuerza, ningún enemigo, nadie jamás pudo: y eso es el alma de Estados Unidos”, dijo el presidente.

“El alma de América es la fortaleza que encontramos en el miedo de aquel terrible día de setiembre”, sostuvo en medio de un llamado a la “unidad nacional” ante la fuerte polarización política que vive el país.

Biden estuvo representado en Nueva York por la vicepresidenta Kamala Harris, quien junto al actual y anteriores alcaldes de Nueva York se sumaron a las familias de las víctimas en el Memorial del 11S erigido donde estuvieron las torres gemelas del World Trade Center que fueron derribadas por sendos aviones de línea lanzados como proyectiles por un grupo de terroristas.

Los nombres de cada una de las 2.753 personas que murieron en Nueva York fueron recordados por emocionados familiares, que en muchos casos no habían nacido en el momento de los atentados.

“Desearía haberte conocido. Todos en la familia te echan de menos. Nunca te olvidaremos”, dijo el nieto del bombero Allan Tarasiewicz, que perdió la vida a los 45 años cuando participaba en las operaciones de rescate en el World Trade Center.

Veintidós años después, todavía quedan 1.104 víctimas cuyos restos no se han podido identificar. La semana pasada las autoridades neoyorquinas anunciaron la identidad de dos nuevas víctimas gracias a estudios con nuevas tecnologías de secuenciación de ADN.

En Nueva York, en el Congreso y en otros lugares se guardó un minuto de silencio para conmemorar el atentado.