EE.UU. honró a los 3.000 muertos del 11 S en medio de llamados a la unidad del país

RECUERDO

Familiares y expresidentes se dieron cita en la emotiva ceremonia en la que recordaron cada nombre de las personas que fallecieron aquel trágico día.

Actos por el 20 aniversario del atentado a las Torres Gemelas. Foto: AFP

Estados Unidos honró este sábado la memoria de los casi 3.000 muertos de los atentados del 11 de setiembre de 2001 en medio de llamados a favor de la unidad del país.

Este 20 aniversario tenía un significado especial pues está marcado por la salida precipitada de las tropas estadounidenses de Afganistán tras la vuelta al poder de los mismos talibanes a los que desalojaron hace casi 20 años por cobijar a los ideólogos de los atentados perpetrados por Al Qaida y por la vuelta a la normalidad tras el paso devastador del coronavirus.

En un país profundamente dividido políticamente tras el paso de Donald Trump (2018-2021) por la Casa Blanca, abundaron los llamados a la unidad.

El expresidente George W.Bush, bajo cuyo mandato tuvieron lugar los peores atentados en suelo estadounidense de la historia, lamentó la desunión del país.

La emoción del expresidente Barack Obama en los actos por el 11S. Foto: EFE

"En las semanas y meses que siguieron a los atentados del 11 de setiembre, estaba orgulloso de dirigir a un pueblo impresionante, resistente y unido", dijo el expresidente en la ceremonia que tuvo lugar en Shaksville, en Pensilvania, donde se estrelló el último de los cuatro aviones comerciales que 19 terroristas, la mayoría saudíes, lanzaron contra los principales símbolos del poder estadounidense.

"Si hablamos de la unidad de América, estos días parecen lejanos", lamentó.

En el mismo sentido se mostró la vicepresidenta, Kamala Harris, que se refirió a la polarización política en el país y abogó por la "unidad" y el refuerzo de "nuestros lazos comunes".

La víspera, el presidente Joe Biden también había apelado a la unidad en un mensaje grabado. "Para mí es la principal lección del 11 de setiembre. En el momento de mayor vulnerabilidad, (...) la unidad es nuestra mayor fuerza", declaró el presidente en su mensaje.

En cambio, Donald Trump, que durante su mandato decidió poner fin a la presencia de las tropas estadounidenses en Afganistán, aprovechó para arremeter contra la administración de Biden a la que tildó de "inepta" e "incompetente" por la forma en que salió de ese país.

"Es un momento triste por la forma en que nuestra guerra contra aquellos que hicieron tanto daño a nuestro país terminó la semana pasada", y que se saldó con la muerte de 13 militares estadounidenses en un atentado durante la frenética evacuación de Afganistán en el aeropuerto de Kabul, el 26 de agosto, criticó el exmandatario.

Actos por el 20 aniversario del atentado a las Torres Gemelas. Foto: AFP

Emoción viva

Las ceremonias en la Zona Cero de Nueva York se iniciaron con un minuto de silencio a las 08H46 (12H46 GMT), la hora en que el primero de los cuatro aviones secuestrados por 19 terroristas islamistas impactó el World Trade Center el 11 de setiembre de 2001.

Después, familiares, visiblemente emocionados, dieron paso a la lectura y el recuerdo de cada una de las 2.975 víctimas de 90 nacionalidades de los atentados perpetrados contra las Torres Gemelas, el Pentágono cerca de Washington, y el que estrelló en un campo de Pensilvania.

Bruce Springsteen en los actos por el 11S. Foto: EFE

Biden y su esposa Jill, así como predecesores en el cargo, como Bill Clinton y Barak Obama, y sus respectivas esposas, participaron en la Zona Cero.

"Creo que este 20 aniversario ha supuesto un hito en muchos sentidos", dijo a la AFP Joanne Pocher-Dzma, cuyo hermano John, falleció en una de las torres.

"Lo que ha cambiado para mi es que cada año que pasa es más importante recordar, y mis hijos, que nunca conocieron a mi hermano, necesitan y tienen que venir y recordar este hecho, lo que significó para todos nosotros y qué tipo de persona era".

La lectura de los nombres de las víctimas y los mensajes de los familiares -alguno en español- se prosiguió a lo largo de la mañana en el memorial de Nueva York, solo interrumpida por actuaciones musicales, entre ellas la de Bruce Springsteen que cantó acompañado de su guitarra "I'll see you in my dreams" (Te veré en mis sueños).

Muchas son las personas que se han desplazado esta semana sobre todo a Nueva York, que amaneció bajo fuertes medidas de seguridad, para homenajear a las víctimas, de ellas 2.753 en las Torres Gemelas.

Arlene Sorano, 68 años, tiene una amiga que perdió a su hijo. Ha decidido venir en este aniversario significativo para "honrar las almas que perecieron".

En la base naval estadounidense de Guantámo, en Cuba, se celebró una ceremonia religiosa con la presencia de familiares de las victimas. "En esta instalación naval, más que en cualquier otro sitio del mundo, recordamos esto todos los días", dijo el comandante de la base, el capitán Samuel White

En Guantánamo Jalid Sheij Mohammed, considerado el cerebro de los ataques, y otras cuatro personas están siendo procesados en audiencias llevan nueve años y que aún se encuentran en la fase previa al juicio, poniendo a prueba la paciencia de miles de personas que perdieron a sus seres queridos hace 20 años.

Miembros del departamento de Bomberos de NY en actos del 11S. Foto: AFP

Otro mundo

Mucho ha cambiado el mundo desde los atentados del 11 de setiembre que perpetró la Al Qaida de Osama Bin Laden, abatido luego por los estadounidenses en su refugio en Pakistán.

A la invasión estadounidense de Irak y Afganistán, le siguieron los atentados en Bali (2002), Madrid (2004), Londres (2005), Bombay (2008) o París (2015) de cariz islamista, o el surgimiento de grupos como el Estado Islámico, que han llevado los niveles del terror a cotas inimaginables y han creado escuela en muchas regiones del mundo.

Al calor de las revueltas a favor de la libertad y la democracia en muchos países del mundo árabe durante la denominada Primavera Árabe, muchos conflictos se enquistaron en atroces guerras civiles como en Libia o Siria donde los grupos islamistas pertenecientes a Al Qaida o EI también libraron una guerra sin cuartel que se está extendiendo por Estados débiles en África.

Los atentados también cambiaron profundamente la forma de viajar con fuertes medidas de seguridad en aeropuertos, aviones, estaciones de trenes o barco y controles de los servicios de inteligencia que forman ahora parte del día a día de los viajeros.

