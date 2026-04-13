La suspensión de gas oil marino afectará los arribos de cargas al puerto de Montevideo

La decisión de Ancap de restringir las ventas de gas oil marino solo para empresas uruguayas generó preocupación en el puerto de Montevideo en general y en el sector pesquero en particular.

En una reunión mantenida el miércoles 8 entre el Directorio de la Administración Nacional de Puertos y la presidenta del Centro de Navegación (Cennave), Mónica Ageitos, se planteó las consecuencias que el tema generará en la terminal montevideana. El Cennave nuclea a operadores portuarios y logísticos.

El 30 de marzo pasado, el Centro de Navegación envió una carta a la ministra de Industria, Fernanda Cardona, con copia a varias instituciones estatales, donde señalaba que la medida de no entregar gas oil marino a empresas extranjeras podría generar pérdidas de cargas al puerto de Montevideo.

La misiva, firmada por Ageitos y a la que accedió El País de fuentes estatales, solicita a la ministra Cardona “el urgente tratamiento” del abastecimiento de combustible que es vital para la atención de buques de bandera extranjera en los puertos del país. También señaló que dicha medida dañaría la imagen del puerto capitalino.

En la carta, Ageitos señala que, el 27 de marzo se notificó a los distribuidores oficiales de Ancap que debido al conflicto en Medio Oriente y todos sus implicancias respecto a la interrupción en el suministro de combustible, Ancap estaría implementando medidas orientadas a restringir las ventas exclusivamente al abastecimiento del mercado interno del país.

La empresa estatal agregó que durante el mes de abril de 2026 no tendrá disponibilidad de gasoil bunker bandera extranjera, cuyo mercado no es monopólico.

“Nos preocupa que con el escenario de alta competencia en el que nos encontramos, con pérdidas de cargas a nivel regional por la que todos estamos trabajando para recuperar -situación en la que todos los actores debemos actuar de manera sinérgica para sacar nuestros puertos adelante-, se tome una política de manera inconsulta y sin visualizar de manera integral los impactos que ello podría generar”, señala la misiva.

Ageitos dice en la carta que, a su entender, esta situación tendrá “un impacto directo” en las escalas de barcos en el puerto de Montevideo, afectando especialmente a buques “feeders” (llevan carga de un puerto a otro), pesqueros y otras embarcaciones que utiliza la terminal para abastecerse de gas oil marino.

La presidenta del Centro de Navegación considera que, entre los aspectos que se debe resguarda está el riesgo de que algunos buques puedan ingresar pero no salir debido a este inconveniente, mientras que otros probablemente opten por abastecerse en puertos de la región que sí ofrezcan este servicio o incluso omitir la escala en Montevideo.

Sostiene que si bien el abastecimiento de gas oil marino no es un servicio monopólico, hoy en el país no existen empresas que brinden este servicio.

El Poder Ejecutivo estableció este mes un precio excepcional para el gasoil marino destinado a la pesca y navegación, limitado a un volumen máximo de 2.000 metros cúbicos.

Consultada por El País, Ageitos explicó que las empresas nacionales que precisen más de esa cantidad deberán conseguir ese gas oil en el extranjero.

-¿La falta de ese combustible puede afectar el movimiento de cargas en el puerto de Montevideo?

-Lo que puede pasar es que los buques vayan a otros países a proveerse de combustible y ya no vuelvan al puerto de Montevideo.

Amarre de proa Nueva Palmira. El puerto contará con nuevas defensas flotantes resistentes El muelle costero de la terminal de la Administración Nacional de Puertos (ANP) en Nueva Palmira contará a partir de este mes con nuevas defensas marítimas tipo Yokohama, señaló el capitán de puerto Nicolás Suárez, en declaraciones a Altamar News. Las defensas marítimas son dispositivos neumáticos flotantes de caucho de alta resistencia diseñados para absorber la energía del impacto durante el atraque de los buques o la transferencia entre barcos. Suárez dijo que en el último trimestre de este año se prevé la colocación de 38 dispositivos adicionales en muelles de Ultramar, Norte y Sur. Los mismos se encuentran en proceso de compra y responden a un reclamo de operadores privados. Obra. ANP planifica campañas de dragado en Antepuerto y varios muelles Autoridades de la ANP planifican las próximas campañas de dragado con las compañías SDC de Brasil y CHEC Dredging Co. Ltd. de China. Según informó el organismo, las empresas acordaron realizar campañas de dragado para alcanzar las profundidades de entre -10, -13 y -14 metros en el Antepuerto y en varios muelles del puerto montevideano. Es posible que en 2027 o en 2028 comience el dragado del canal de acceso al puerto de Montevideo a 14 metros como acordó el expresidente, Luis Lacalle Pou, con el primer mandatario argentino, Javier Milei, en 2024. El dragado del canal a 14 metros permitirá el arribo de portacontenedores de 366 metros de eslora (largo) al puerto. Canal. La CARP mantiene abierta la licitación para dragado del Martín García La Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) tiene abierta una licitación para el dragado de mantenimiento y ensanche del canal Martín García. Las ofertas pueden presentarse hasta el 27 de abril de este año. El canal se mantiene a 34 pies (10,36 metros) en fondos blandos y 38 pies (11,58 metros) en fondos duros (roca). Mientras se define la nueva licitación, se extendió el contrato con el consorcio Boskalis-Dredging International por seis meses a partir de febrero de 2026 para garantizar la profundidad. El canal Martín García conecta el Río de la Plata con los ríos Uruguay y Paraná, siendo una ruta estratégica para la salida de la producción de Paraguay, Bolivia y el sur de Brasil.

"Hay desinterés"

Por su parte el director por la oposición en la Administración Nacional de Puertos (ANP), Jorge Gandini, opinó que la medida comunicada por Ancap sobre el gas oil marino revela un “desinterés comercial” del organismo en producir como hasta ahora ese tipo de combustible.

Gandini recordó que Ancap no entregará gas oil marino para la pesca extranjera y para otros barcos que cargan ese combustible en el puerto capitalino. “Por lo tanto, el puerto de Montevideo se verá directamente afectado con esa medida resuelta por Ancap”, advirtió Gandini.

Los barcos de pesca extranjera son los más voluminosos. Traen al puerto pescado ya procesado, lo pasan a contenedores y éstos son cargados en buques de ultramar en importaciones directas. Además esos pesqueros de altura -españoles, portugueses y chinos- compran insumos y realizan reparaciones en el puerto de Montevideo.

En el sector pesquero, el combustible es necesario para la carga y la descarga del pescado obtenido en altamar. Es decir, se utiliza como lastre. A medida que se descarga el pescado, se llenan los tanques de combustible para mantener la embarcación equilibrada.

Gandini señaló que la medida gubernamental de no vender combustible a este sector genera “un impacto directo” en la pesca en particular y en el sector productivo en general afectando el empleo, riqueza e ingresos del puerto de Montevideo. “También perjudicará a otros sectores que trabajan para el puerto”, insistió.

Esta situación, agregó, “me genera una importante preocupación y espero que se resuelva. La posibilidad de que privados importen ese combustible ya refinado en otros orígenes requiere un tiempo para armar la infraestructura (silos, lugares de acopio y barcos tanques, entre otras instalaciones). Todo ese precisa de una inversión privada. Si el privado no lo hace, el Estado no puede dejar de hacerlo; detrás de eso hay un interés nacional.”.

Gandini dijo que el mismo problema lo tendrán los remolcadores de bandera nacional que operan en el puerto, los barcos de servicio y los cruceros que arriben en la temporada veraniega. “Esta es una preocupación legítima que impacta a toda la comunidad portuaria pública y privada”, concluyó el director blanco.