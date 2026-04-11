Brasil y Estados Unidos lanzan alianza contra el crimen transnacional: las claves del inédito acuerdo bilateral

Brasil y Estados Unidos formalizaron ayer viernes en un acto en Brasilia un acuerdo de cooperación bilateral en materia de seguridad destinado a desarticular redes delictivas internacionales y combatir el tráfico de armas.

El acuerdo, bautizado Proyecto MIT (Mutual Interdiction Team), establece una alianza operativa entre la Secretaría de Ingresos Federales de Brasil, que controla la aduana, y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).

La pieza central de la iniciativa es el lanzamiento del Programa Desarma, un sistema informático que permite notificar a las autoridades mediante alertas mutuas y compartir datos en tiempo real cuando la aduana brasileña detecte productos de origen estadounidense vinculados a armas, municiones, explosivos o componentes sensibles. También registrará números de serie, rutas de carga y perfiles de exportadores para mapear redes ilícitas desde su origen.

A cargo del anuncio, el ministro de Hacienda de Brasil, Dario Durigan, destacó que esta novedad es fruto del diálogo directo entre los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Donald Trump, en pos de consolidar una agenda bilateral centrada en el combate al narcotráfico y el contrabando de armamento.

Avión aterriza en el Aeropuerto Internacional de São Paulo, en Guarulhos. Foto: captura de video.

La construcción de esta agenda se aceleró tras visitas técnicas a Foz de Iguaçu para evaluar la región de la Triple Frontera, que une a Argentina, Brasil y Paraguay, considerada un punto crítico para el comercio ilegal.

Según datos oficiales, en los últimos doce meses se interceptaron 35 cargamentos con 1.168 partes y piezas de armamento (unos 550 kilos), procedentes principalmente de Florida, ocultos bajo declaraciones fraudulentas o camuflados.

En el Aeropuerto Internacional de Guarulhos, ubicado en San Pablo y el más transitado de Brasil, las incautaciones de droga saltaron de 89 kg en 2024 a 1.562 kg en el primer trimestre de 2026, y lograron detectar nuevas tácticas de ocultación en productos de consumo masivo, como alimentos para mascotas. Durigan detalló que cualquier mercancía o contenedor que salga de un puerto de Estados Unidos con destino a Brasil se enfrentará a “una especie de rayos X” para identificar su contenido.

El anuncio de este pacto bilateral se produce a poco más de un mes de la primera Cumbre del Escudo de las Américas, un nuevo foro de seguridad regional impulsado por Estados Unidos y en el cual Lula declinó participar.

También se concreta en un momento de mayor escrutinio por parte de Estados Unidos respecto a las organizaciones criminales en América Latina. Tras bambalinas, crece el debate en Estados Unidos sobre la clasificación de facciones extranjeras como grupos terroristas, una medida que podría ampliar las sanciones y los mecanismos represivos.

Se observan cuerpos alineados en la plaza Sao Lucas de la favela Vila Cruzeiro, en Río de Janeiro, Brasil. Foto: AFP

Aunque no existe confirmación oficial sobre ninguna clasificación que involucre a grupos brasileños, el debate refuerza el clima de presión internacional para que se lleven a cabo acciones coordinadas contra el crimen organizado.

Lula y Trump, en medio del deshielo de su relación tras la crisis diplomática por los aranceles de Estados Unidos, tenían pensado reunirse en la Casa Blanca en marzo, pero la guerra en Medio Oriente ha dejado en el aire este encuentro. EFE, OGlobo (GDA)

Un sistema inédito de intercambio informativo

Según el ministro de Hacienda brasileño, Darío Durigan,, el acuerdo con Estados Unidos inaugura un nivel de intercambio de información recíproco que no existía anteriormente entre los dos países. En la práctica, cuando los envíos ilegales no son interceptados en su origen y llegan a Brasil, el país comienza a informar a las autoridades estadounidenses sobre detalles como el tipo de armamento, la ruta y el método de envío, ampliando así las capacidades de seguimiento internacional.

El secretario del Servicio Federal de Impuestos, Robinson Barreirinhas, destacó que la lucha contra el crimen implica tanto atacar las finanzas de las organizaciones criminales como bloquear suministros como armas y drogas en las fronteras.

Milei. El presidente argentino expresando su apoyo a Trump. Foto: EFE