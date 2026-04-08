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El País Información Sociedad

Una mujer sufrió "cortes profundos que afectaron el hígado", luego de que un árbol cayera sobre su casa

Cuatro personas quedaron atrapadas y debieron ser rescatadas por personal de Bomberos. La hija de la víctima solicitó ayuda para poder reconstruir las viviendas, ubicadas en Flor de Maroñas.

El País
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08/04/2026, 14:24
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Vivienda afectada por temporal en Flor de Maroñas
Vivienda afectada por temporal en Flor de Maroñas.
Foto captura de video de Subrayado (Canal 10).

El temporal que afectó a Montevideo y la costa del país provocó en el barrio Flor de Maroñas la caída de un árbol sobre dos casas de una familia, y una mujer resultó herida de gravedad.

Cuatro personas quedaron atrapadas y debieron ser rescatadas por personal de Bomberos. “Mi mamá y mi hermana quedaron en su habitación trancadas”, contó a Subrayado (Canal 10) la hija de la mujer que se encuentra internada en un centro de salud, luego de sufrir un corte por una rama que afectó su hígado.

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“No le dio tiempo a salir a nadie. Mi cuñada quedó atrapada en la habitación de arriba”, comentó Vanesa. Además, explicó que su madre "sufrió cortes profundos que afectaron el hígado" y su hermano, que es sordomudo, también "tuvo lesiones de importancia". Cuando llegó lo encontró tirado en la calle bajo lluvia.

“Hace años que pedimos ayuda para cortar y sacar el árbol. Nos cobraban muy caro y mi mamá no lo podía pagar. Fuimos al comunal y a la Intendencia y se negaron a ayudarnos porque el árbol está dentro del patio”, relató la mujer.

Además, Vanesa explicó que su familia necesita ayuda para reconstruir las viviendas: materiales, chapas, camas. El teléfono para contactarse con ella es 097 285 010.

Vivienda afectada por temporal en Flor de Maroñas.
Vivienda afectada por temporal en Flor de Maroñas.
Foto captura de video de Subrayado (Canal 10).
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