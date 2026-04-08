Ciudad de la Costa y Salinas, las “más afectadas” en Canelones por el ciclón: “Pegó fuerte”

Francisco Legnani, intendente de Canelones, fue consultado este miércoles por los efectos del ciclón extratropical que azotó al país este martes. El jefe comunal dijo que las localidades más afectadas fueron Ciudad de la Costa y Salinas.

Según el reporte dado sobre las 9:00 de este miércoles, se registraron en Canelones "227 árboles caídos, 161 reclamos por el tendido eléctrico, 36 calles cortadas, cuatro familias evacuadas y cuatro voladuras de techos", detalló el intendente en rueda de prensa durante la inauguración del centro Tumo.

Legnani dijo que la situación estaba "relativamente controlada" gracias a las ocho cuadrillas de socorro desplegadas. "Pero nos pegó fuerte", lamentó.

Un fallecido, arboles caídos y calles cortadas

Entrada la noche de este martes 7 de abril Montevideo vivió momentos de zozobra. A las lluvias que se acumulaban se sumaron vientos producto de un ciclón extratropical que había sido anunciado por el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y especialistas independientes.

Los vientos en la capital fueron muy intensos luego de las 21:00, y con el correr de las horas se fueron corriendo hacia el este, donde en la mañana de este miércoles aún persistía una alerta naranja. En Montevideo, esta advertencia cesó a las 6:00.

Ramas caídas en Montevideo por el ciclón extratropical el miércoles 8 de abril de 2026. Foto: Leonardo Mainé/El País

Llegar al trabajo o al centro de estudios en la mañana de este miércoles puede ser un poco más trabajoso que lo normal. Hay algunas calles cortadas por árboles caídos o ramas partidas que cayeron sobre la vía pública. En Maldonado y Acevedo Díaz, en Talcahuano y Navarra y en Juan Paullier y Luis Melián Lafinur, por solo poner tres ejemplos, la vegetación provocó cortes de calles. En General Flores y Rivadavia, un árbol caído impedía el paso de los vehículos —entre ellos varias líneas de ómnibus— que iban hacia el norte, pero no había problema para quienes iban hacia el sur.

La Dirección Nacional de Bomberos emitió un informe en el que señaló que en la noche del martes, pasadas las 22:00, hubo un incidente en dos casas ubicada en Flor de Maroñas. Una "rama de árbol de gran porte" había provocado daños y cuatro personas estaban atrapadas.

Tras el "colapso parcial de ambas estructuras", los integrantes de las viviendas quedaron dentro. "Debido a la complejidad de la intervención y a la cantidad de afectados, se solicitó apoyo de unidades de rescate y asistencia médica de emergencia", indicó Bomberos, que señaló que algunas de las víctimas estaban "entre los escombros".

Finalmente "las cuatro personas atrapadas fueron rescatadas con éxito", aunque resultaron lesionadas. Dos de ellas fueron derivadas a un hospital.

En Punta de Rieles, en Camino Maldonado y Guerra, un joven de 26 años que salía de un partido de fútbol fue golpeado por una rama y quedó inconsciente, motivo por el que fue trasladado a un sanatorio. En la Policlínica de Malinas un médico diagnosticó que las heridas eran de gravedad, según informó la Jefatura de Policía de Montevideo.

Ciclón extratropical causó estragos en Maldonado. Foto: Intendencia de Maldonado.

Miles de personas sin luz por el ciclón extratropical

Mientras tanto, decenas de miles de personas vieron afectado el suministro eléctrico de su casa, fundamentalmente en el este del país. En Rocha, pasadas las 7:30 de este miércoles eran 19.602 los clientes sin luz (casi el 36% del total) debido a 22 incidentes; en Maldonado eran 37.305 (23%) por 41 incidentes; en Lavalleja eran 4.064 (13%) por 16 incidentes; Canelones tenía 41.274 clientes sin energía (15%) por 59 incidentes. Esos fueron los departamentos con mayores inconvenientes, pero también hubo reportes de problemas en Treinta y Tres y Florida, marcados en amarillo en el mapa de UTE.

En total, en todo el país eran 110.228 los clientes sin luz cuando amaneció.