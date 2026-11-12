¿Por qué se pintaron de violeta las letras del cartel de Montevideo en el Kibón?

La Intendencia de Montevideo (IMM) presentó una serie de acciones y eventos que forman parte del mes de lucha contra la violencia de género, que incluyó la modificación del color de las letras de Montevideo, ubicado en la en la zona del Kibón.

Esta iniciativa, que forma parte de las decenas que se realizarán durante el mes de noviembre, fue realizada por parte de trabajadoras del servicio de Obras de Desarrollo Urbano, integrantes de Mujeres de Negro, autoridades de la IMM y personas que se sumaron en el momento.

Principales actividades de la agenda por el mes de la violencia de género

En la grilla impulsada por la comuna capitalina para este mes, se destacan tres actividades principales. El jueves 19 de noviembre, a partir de las 18:00 horas, se desarrollará la Ceremonia de Reconocimiento a Ciudadanas Ilustres 2026, bajo el lema Mujeres construyendo la historia. En este caso, la jornada estará centrada en los homenajes a Mariella Mazzotti, Raquel Romano y Gladys Ferrúa.

Por otra parte, se realizará un “Encuentro de Mujeres” en el Municipio E, en la avenida Bolivia 2591, el sábado 21 de noviembre desde las 15:00 horas. Además, a partir de las 17:00 horas del mismo sábado 21 de noviembre, se llevará a cabo la correcaminata contra la violencia hacia las mujeres en el Municipio A.

Mujer pintando el cartel de Montevideo de color violeta por el mes de lucha contra la violencia de género. Foto: Intendencia de Montevideo.

En el marco de las actividades centradas en la prevención y sensibilización en materia de violencia de género, la Asesoría para la Igualdad de Género de la comuna capitalina realizará acciones tanto en los barrios como en distintos espacios públicos de la capital a lo largo del mes.

Estas acciones podrán contar con puntos violetas, espacios de referencia para el asesoramiento ante situaciones de violencia de género en ámbitos deportivos, culturales y/o territoriales, además de actividades lúdicas sobre estereotipos y situaciones de violencia en la vida cotidiana.

A esto se añadirán boliches libres de acoso y agentes promotoras de vidas libres de violencia, tomadas como referentes barriales, que se capacitarán para brindar asistencia en casos de escucha y orientación para situaciones relacionadas con la violencia. La agenda detallada de todas las actividades del mes se encuentra en la web de la IMM .

Mujer pintando el cartel de Montevideo de color violeta por el mes de lucha contra la violencia de género. Foto: Intendencia de Montevideo.

Servicios de asesoramiento, contención y líneas de ayuda disponibles todo el año

El organismo ofrece una serie de servicios de atención, asesoramiento y contención para mujeres explicados en su sitio web , entre los que destacan la Comuna Mujer, un espacio de atención a mujeres a partir de 15 años en forma gratuita y confidencial ubicado en ocho municipios de la capital, además de la línea telefónica No estás sola, un servicio disponible los 365 días del año, las 24 horas del día, por WhatsApp al 099 019 500, previamente agendado, para conocer toda la información de los servicios involucrados.

La comuna resalta que actualmente en Uruguay existen 18 tipos de violencia basada en género, según la ley n.º 19.580 , divididos en psicológica/emocional, física, sexual, económica y patrimonial, simbólica, obstétrica, laboral, en el ámbito educativo, política, mediática, doméstica, femicida, por prejuicio hacia la orientación sexual, identidad o expresión de género, violencia comunitaria, étnica-racial, institucional, vicaria y acoso sexual callejero.