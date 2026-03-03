OSE advierte por déficit hídrico en Minas y Solís de Mataojo: el estado de las reservas de agua

La Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) emitió un comunicado oficial advirtiendo sobre la "compleja situación hídrica que atraviesa la zona centro-sur del país". Actualmente, el déficit de precipitaciones ha impactado directamente en las reservas de las fuentes de abastecimiento que nutren a las ciudades de Minas y Solís de Mataojo, en el departamento de Lavalleja.

A pesar de que el servicio de agua potable se mantiene con normalidad en ambas localidades, la persistente falta de lluvias ha generado un descenso sostenido en los cursos de agua y embalses. Ante este escenario de vulnerabilidad en el suministro, el organismo ha decidido implementar ajustes operativos inmediatos, destacándose la regulación de presiones en las redes para optimizar el recurso disponible.

Medidas de OSE en Minas y Solís de Mataojo por falta de lluvias

El monitoreo constante de las fuentes de suministro llevó a las autoridades a tomar acciones preventivas para evitar el agotamiento de las reservas. La regulación de presiones busca estirar la vida útil de los embalses mientras se aguarda por un cambio en las condiciones climáticas.

OSE subrayó que estas medidas técnicas son necesarias para "resguardar el abastecimiento humano en el corto y mediano plazo, dada la reducción crítica detectada en los caudales naturales".

Exhortación a la población y usos prohibidos del agua

En este contexto, el organismo estatal hizo un llamado urgente a la responsabilidad ciudadana para limitar el uso del agua potable a fines estrictamente esenciales. Se solicita específicamente a los vecinos de Minas y Solís de Mataojo "evitar actividades como el lavado de veredas, patios y vehículos, así como el riego de jardines y el llenado de piscinas".

"La reducción del consumo doméstico se considera un factor fundamental para sostener el sistema de distribución mientras persista la sequía en la región centro-sur", concluyó el ente estatal.