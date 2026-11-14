Las Grutas de Punta Ballena: la historia de la discoteca dentro de una cueva y su piscina de agua de mar

El arquitecto Samuel Flores Flores construyó, a fines de la década de 1960, un proyecto transformador sobre la costa de Punta Ballena: Club Las Grutas.

Este espacio turístico, inaugurado el martes 24 de diciembre de 1968, combinó una piscina abastecida por el mar y una boite dentro de una cueva, marcando una época dorada en el este de la costa uruguaya.

Según una crónica al respecto publicada por la periodista Luján Berardi en el diario La Nación, la iniciativa surgió tras una propuesta del doctor Roque García y el interés inicial del Club Méditerranée para crear un complejo balneario que respetara la morfología del paisaje.

Flores Flores, arquitecto encargado del proyecto, fallecido en 2017, explicó que el diseñador buscó integrar la arquitectura a la naturaleza con la menor intervención posible.

Para la construcción de la pileta se levantó un muro de contención y se canalizó el ingreso del agua marina aprovechando el oleaje constante, lo que garantizaba la renovación del flujo sin recurrir a productos químicos ni sistemas de filtrado artificial.

El País publicó en 2024 una nota, realizada por María de los Ángeles Orfila, donde se explica que la piscina contaba con 19,5 metros de largo por 15 metros de ancho, con una profundidad máxima que superaba los tres metros. Además, explica que en su punto máximo de éxito, solía recibir entre 300 y 400 bañistas por día.

Relevamiento de la Cueva del Tigre durante el trabajo de excavación, 1967. Foto: El universo curvo de S.Flores, E.Nisivoccia, M.Méndez, L.Alonso, L.Patiño.

La creación de la disco y el valor patrimonial del entorno

Para concretar la pista de baile en este espacio conocido previamente como Cueva del Tigre, se requirió la extracción de 1.500 metros cúbicos de piedra mediante la utilización de aproximadamente 18.000 cartuchos de dinamita de baja potencia.

En el interior se fijaron mesas y sillas a los desniveles rocosos y se montó una pista de acrílico naranja iluminada por debajo. El complejo funcionó bajo la firma del Club Las Grutas hasta mediados de la década de 1970, cuando la brevedad de las temporadas veraniegas y la retirada de inversores afectaron la sostenibilidad financiera del lugar.

Interior de la discoteca del Club Las Grutas, en Punta Ballena. Foto: Archivo El País.

Tras la negación de la concesión por otras cinco temporadas por parte de la comuna fernandina, las piscinas no volvieron a usarse y gran parte de las construcciones se terminaron demoliendo.

No obstante, durante la década de 1980 y los años 2000, el lugar fue manejado por privados que intentaron marcar la temporada estival con recitales de bandas como Soda Stereo y la creación de paradores privados, antes de caer en el abandono total.

Vista del interior de Las Grutas de Punta Ballena, en el departamento de Maldonado. Foto: Ricardo Figueredo/Archivo El País.

Del esplendor estival al abandono: la disputa legal y su reciente ingreso al SNAP

Algunos años más tarde, las autoridades locales impulsaron la retirada de mampostería y otras construcciones creadas para restablecer el estado virgen de las grutas.

El espacio continuó en disputa hasta 2024, cuando el Ministerio de Ambiente rechazó la construcción de un proyecto que buscaba construir casi tres decenas de edificios en su entorno. Esto derivó en que, desde el año 2026, Punta Ballena fuera integrada al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SNAP) bajo la categoría de monumento natural.

Vista del interior de Las Grutas de Punta Ballena, en el departamento de Maldonado. Foto: Ricardo Figueredo/Archivo El País.

Con información de Luján Berardi/La Nación/GDA