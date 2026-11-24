Un lagarto overo de gran tamaño viajó más de 250 kilómetros escondido en el paragolpes de un automóvil, desde Cerro Chato hasta la zona de Tres Cruces, en Montevideo, sin que los dueños del vehículo advirtieran su presencia. El particular episodio fue dado a conocer por Alternatus Uruguay, una organización dedicada al rescate y la conservación de reptiles.

Según informó la organización a través de sus redes sociales, el animal, un ejemplar macho de la especie Salvator merianae, se había refugiado en el paragolpes del auto, que recorrió durante más de cuatro horas el trayecto entre ambas localidades.

El reptil fue descubierto cuando el vehículo llegó a su destino, lo que motivó un pedido de ayuda a Alternatus Uruguay. Un veterinario de la organización acudió al lugar y consiguió retirar al animal sin mayores inconvenientes.

Desde Alternatus describieron al lagarto como un verdadero "polizón", debido a que permaneció oculto durante todo el recorrido sin que los ocupantes del automóvil se percataran de su presencia.

Qué sabemos de la especie

Tras el rescate, la organización anunció que solicitará autorización al Ministerio de Ambiente para liberar al ejemplar en un área natural adecuada, lejos del tránsito vehicular y de otros riesgos asociados a los automóviles.

El lagarto overo es un reptil nativo de América del Sur que habita en Uruguay y puede alcanzar un tamaño considerable. Aunque suele desplazarse por ambientes naturales y áreas rurales, en ocasiones puede aparecer en zonas urbanas o ingresar accidentalmente en vehículos en busca de refugio.

El caso volvió a poner de manifiesto la capacidad de algunos animales silvestres de trasladarse inadvertidamente junto a las personas y la importancia de recurrir a especialistas cuando se encuentran ejemplares de fauna nativa fuera de su hábitat habitual.