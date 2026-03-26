"Está con nosotros gracias a usted": el mensaje de agradecimiento de familia al taxista que salvó a su hermano

La noche del sábado 28 de febrero el taxista Miguel Eiroa estaba llevando adelante su jornada como de costumbre cuando un peatón lo paró a la altura de la calle Mercedes y le pidió que lo llevara a la emergencia del SMI. El hombre venía hablando por celular, explicándole a un familiar que se había sentido mal y que iba a ir al médico.

Eiroa, preocupado, le preguntó a su pasajero si estaba bien; este le contestó que había sentido un dolor fuerte en el pecho y que se había asustado un poco, por lo que iba a consultar. "Le dije que se quedara tranquilo que en breve llegábamos y apuré la marcha. De repente, me dice: ahí me vino otra vez, y se desvaneció hacia un costado", contó el conductor en una publicación difundida por la cuenta de la gremial del taxi.

El pasajero no volvió a reaccionar, por lo que Eiroa se abrió paso entre el tránsito con "luces y bocinazos" para llegar lo antes posible a la emergencia más cercana. "Recordé que en estos casos cada minuto cuenta. Llegamos a la Médica Uruguaya y empecé a gritar llamando a un doctor", relató. Inmediatamente se acercó una médica que chequeó los signos vitales del pasajero y luego llamó a dos enfermeros, que lo cargaron hacia el interior del centro médico.

Taxis en el transito por Avenida 18 de Julio en el barrio Cordon de la ciudad de Montevideo, taximetros, ND 20241014, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

"La verdad fue un susto tremendo, por suerte llegué a tiempo, nunca en mis años de taximetrista me había pasado algo así. Pienso que hice lo que cualquier persona hubiera hecho en una situación así", manifestó.

El agradecimiento de la familia del pasajero

La hermana del pasajero, Karina Márquez, se contactó con la central de taxis para acercarle sus agradecimientos al conductor. "Soy Karina Márquez, la hermana de Miguel, a quién usted llevó a la Médica Uruguaya. Necesitaba mandarle este mensaje, aunque nada de lo que haga o diga va a expresar lo que realmente siento", dice el mensaje.

Peatones y autos en el transito por Avenida 18 de Julio esq. Constituyente. Foto: Estefanía Leal/El País.

"No sé si es consciente de lo que hizo. Estoy profundamente agradecida de que ese día usted se cruzó en la vida de mi hermano. Él está junto a nosotros gracias a su accionar en ese momento. No tengo palabras para agradecerle como merece, cambió nuestras vidas para siempre, pues hoy nuestra vida sería muy diferente", agrega.