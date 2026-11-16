El cerro Pan de Azúcar alcanzó un récord mundial tras el nacimiento de un venado de campo: "Es un gran noticia"

La Intendencia de Maldonado informó que la Estación de Cría de Fauna Autóctona (ECFA) del cerro Pan de Azúcar logró establecer una población de 200 animales tras el nacimiento de un ejemplar de Ozotoceros bezoarticus, también conocido como venado de campo.

De esta manera, la comuna explica que el espacio se consolida como el “rebaño más grande del mundo mantenido en condiciones de semicautiverio”.

Esta nueva cría fue captada por el personal de la ECFA mientras realizaba recorridas de rutina durante una de sus tareas diarias. Se trata de un ejemplar masculino, que se encuentra en buen estado de salud y ya convive junto con su madre.

En redes sociales, indicaron que a pesar de ser habitual el nacimiento de crías durante esta época, la noticia tiene un significado muy especial para la reserva y es “una gran noticia para la fauna de nuestro país”.

En qué consiste la Estación de Cría de Fauna Autóctona en el cerro Pan de Azúcar

Fundado en el año 1980, en la ladera del cerro Pan de Azúcar, y a muy pocos kilómetros del centro de la ciudad de Piriápolis, este espacio posee un total de 86 hectáreas y posee múltiples especies de la fauna y flora uruguayas, albergando ejemplares de felinos, carpinchos, zorros, ñandúes y aves, entre otras.

Actualmente, este centro, declarado Patrimonio de la Nación, Monumento Nacional y de Interés Turístico por la ley n.° 17.733 , mantiene sus puertas abiertas a todo público de 08:00 a 18:00 horas todos los días.

Entre las propuestas presentadas dentro de la estación destacan el Sendero Nativo Interpretativo, el Sendero de Fauna Autóctona, el Mico-Sendero, el Sendero de Ascenso al Cerro Pan de Azúcar y el Circuito Histórico Patrimonial.