El papa ya se subió al papamóvil

El papa León XIV cambió de la camioneta al papamóvil en la rambla y Sarmiento.

El pontífice suele desplazarse en el Vaticano en un coche que ya ha adquirido fama mundial con el nombre de "papamóvil". El vehículo facilita la movilidad de la máxima autoridad de la Iglesia Católica mientras saluda a las masas que suelen acercarse para verlo. Durante su visita a nuestro país, León XIV tendrá una versión del papamóvil para trasladarlo en parte de su recorrido.

Los encargados de diseñar el auto que transporta al papa fue la compañía automotriz Nordex, una empresa uruguaya que se destaca por tener más de 60 años en la industria.

El arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, habló con los medios durante la presentación del vehículo y destacó el parecido que tiene con el tradicional papamóvil que traslada al papa en la plaza de San Pedro en Roma.

El auto blanco lleva un escudo dorado con el lema episcopal del papa León XIV: "In Illo uno unum", que significa "En el único Cristo somos uno", que, según el Vaticano, "retoma las palabras que san Agustín pronunció en un sermón, la Exposición sobre el Salmo 127, para explicar que 'aunque los cristianos somos muchos, en el único Cristo somos uno'".

Además, Sturla detalló que el coche cuenta con un asiento para el papa, barandas para sostenerse y dos asientos traseros: uno para el secretario del pontífice y otro para el obispo del lugar que visita. Otro detalle que se le destaca es que posee una patente que lee "S.C.V. 1", perteneciente al Vaticano.

"Este desafío representa una oportunidad única para mostrar la calidad, el compromiso y la experiencia que nos distinguen. Es el resultado de años de trabajo, dedicación y esfuerzo compartido", señaló Nordex.