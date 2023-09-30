Con el lema "Basta de impunidad y saqueo de derechos", miles volvieron a marchar por la diversidad

Como es habitual el último viernes de setiembre de cada año, ayer se llevó a cabo la edición número 30 de la Marcha de la Diversidad, la que tuvo como punto de encuentro inicial la Plaza del Entrevero.

Pasadas las 18:30 horas, miles de personas se dirigieron desde allí rumbo a Avenida Libertador, y desde ahí hacia la Plaza 1° de Mayo -frente al Palacio Legislativo-, donde se ubicó el escenario principal. Los miles de manifestantes mostraron su apoyo al colectivo LGBTQIA+, esta vez bajo el lema “Basta de impunidad y saqueo de derechos”.

“Uruguay atraviesa un momento en el que, a pesar de la incansable lucha de los movimientos sociales para preservar las conquistas de la sociedad toda, estas se encuentran en constante riesgo”, expresó la coordinadora de la marcha en un comunicado.

Marcha de la Diversidad. Foto: Estefanía Leal

Previa

Banderas, carteles, pinturas y música inundaron un año más las calles de Montevideo para cerrar el denominado “Mes de la Diversidad”. El movimiento comenzó el pasado jueves con una previa que incluyó actividades artísticas y venta de artesanías en la Plaza Libertad -Plaza Cagancha- y culminó ayer en la Plaza 1° de Mayo con los shows de DJ Yaru, Vulvax, Ballroom, Kevin Royk y Kumbiaracha, que se sumaron a los artistas que participaron del desfile. Además, contó con una intervención de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos en Avenida Libertador, entre las calles Nicaragua y Venezuela.

Desde temprano se pudo apreciar sobre la avenida 18 de Julio diversidad de colores y un movimiento que no cesó hasta que la marcha abandonó el lugar. Banderas con la inscripción “Amor es amor” colmaban las veredas. Sobre la hora del comienzo aparecieron los primeros carteles hechos a mano: “Sos perfecto como sos”, “Que te llene de orgullo ser quien eres” y otro con la leyenda “Me enamoro de la persona, no del género”. Además de la fiesta, se pudo observar llantos liberadores en abrazos que mostraban desahogo.

De comienzo a fin aparecieron padres, madres, hijos, parejas y grupos de amigos bailando y grabando con sus celulares en alto al ritmo de distintos géneros musicales para todas las edades. Incluso algunos se asomaban para bailar desde los balcones de los apartamentos. El frío no detuvo en ningún momento a aquellos que se hicieron presentes para celebrar la diversidad.

Al llegar a la Plaza 1° de Mayo, a la espera de que comience la proclama, niños, jóvenes y adultos bailaron. Luego, con sus palabras, los activistas recordaron desde el escenario que más allá de la fiesta, se trata de una “reivindicación de derechos” y de “celebración de las conquistas ya obtenidas”.

“Seguimos reclamando nuestro derecho a ser, vivir, amar y expresarnos”, dijeron. El respeto a la Ley Integral para personas Trans fue una temática constante. Además, aprovecharon el momento para hacer críticas al gobierno: “Vivimos ante el desamparo impune del Estado”, manifestaron.

Destacaron la gran convocatoria de este año y señalaron que comenzaron siendo pocos y actualmente no solo existe la multitudinaria marcha en la capital, sino que se han desarrollado y se llevarán a cabo movimiento similares en el resto del país.

“Existimos siempre. Setiembre es nuestro mes para denunciar a un sistema que nos discrimina”, exclamaron. También, utilizaron el discurso para hacer alusión a las personas en situación de calle, la crisis del agua potable, la Ley de Urgente Consideración, la educación pública y el acceso a la salud.

Cerraron con un grito al unísono de “Fascismo nunca más” y con el canto “Olé olé olé, viva la diversidad”.