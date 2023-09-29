¿A qué hora comenzarán los desvíos del tránsito por la Marcha de la Diversidad? Esto dice la Intendencia

Redacción El País

La Intendencia de Montevideo (IMM) comunicó cambios en el tránsito y en ciertas líneas de ómnibus a raíz de la Marcha de la Diversidad.

La convocatoria para esta celebración es en la Plaza Juan Pedro Fabini (también conocida como Plaza del Entrevero) a las 18:30 de este viernes, desde allí se marchará por Avenida Libertador hacia la Plaza 1° de Mayo, donde se instalará un escenario. Es por esto que sobre el comienzo de la marcha se producirán cambios en el transporte de pasajeros.

🧐 Consultá por dónde pasa tu ómnibus pic.twitter.com/0Piknvd0VT — Montevideo Transporte (@mvdtransporte) September 29, 2023

Líneas que circulan por 18 de Julio

Hacia el Centro: 18 de Julio, Pablo de María/Fernández Crespo, Colonia, Eduardo Acevedo, Guayabo, Martínez Trueba, Soriano o Canelones, Ferreira Aldunate, 18 de Julio.

Hacia afuera: Liniers, San José, Ejido.

Líneas 187 y 188

Hacia Palacio de la Luz: Gral. Flores, Amézaga, E. Compte y Riqué, Gral. Aguilar, Paraguay.

Hacia afuera: Gral. Caraballo, Agraciada, Gral. Aguilar, Martín García, Gral. Flores.

Líneas que circulan por Agraciada (17, 128, 137, 370, 409 y G)

Hacia el Centro: Agraciada, Marmarajá, Martín García, Arenal Grande.

Hacia afuera: Fernández Crespo, Lima, Bacigalupi, Floro Costa, Pardo Bazán, Isidoro de María, Marcelino Sosa, Agraciada.

Línea 522

Hacia el Centro: Agraciada, Paraguay, Cerro Largo, Julio Herrera y Obes, San José, Aquiles Lanza

Hacia afuera: Yaguarón, Lima, Bacigalupi, Floro Costa, Isidoro de María, Marcelino Sosa, Agraciada.

Líneas que circulan por San Martín (147, 148, 150, 156, 157, 158 y 396)

Hacia el Centro: San Martín, Amézaga, E. Compte y Riqué, Aguilar, Paraguay, La Paz, J. Herrera y Obes, Uruguay.

Hacia afuera: Mercedes, Río Negro, Galicia, Rondeau, Caraballo, Agraciada, Gral. Aguilar, Martín García, San Martín.

Líneas 149 y 151

Hacia el Centro: San Martín, Isidoro de María, Arenal Grande, Lima, Yaguarón

Hacia afuera: Ejido, Miguelete, Hno. Damasceno, Yaguarón, Lima, Bacigalupi, Floro Costa, Pardo Basán, Isidoro de María, San Martín a ruta.

Líneas que circulan por Gral. Flores (169, 175 y 505)

Hacia el Centro: Gral. Flores, Amézaga, E. Compte y Riqué, Aguilar, Paraguay, Cerro Largo, J. Herrera y Obes, Uruguay.

169 hacia afuera: Mercedes, Río Negro, Galicia, Rondeau, Caraballo, Agraciada, Gral. Aguilar, Martín García, Gral. Flores.

175 y 505 hacia afuera: Mercedes, J. Herrera y Obes, San José, Ejido, Mercedes o Fernández Crespo, Lima, Bacigalupi, Floro Costa, Pardo Bazán, Isidoro de María, Gral. Flores.

Línea 402

Hacia Aduana: Nueva Palmira, Lenguas, Pardo Bazán, Isidoro de María, Arequita, Martín García, Gral. Aguilar, Paraguay, La Paz, J. Herrera y Obes.

Hacia Malvín: Mercedes, Río Negro, Galicia, Rondeau, Caraballo, Agraciada, Gral. Aguilar, Martín García, Arenal Grande, Hocquart.

Línea 427, 494, 495 y 582

Hacia el Centro: Agraciada, Paraguay, Cerro Largo, J. Herrera y Obes, San José.

Hacia afuera: Yaguarón, Soriano, Ferreira Aldunate o Río Branco, Galicia, Rondeau.

Líneas suburbanas

Por Paysandú/Galicia: J. Herrera y Obes, San José, Ejido, Paysandú.

Por Uruguay: Uruguay, Yaguarón, Soriano, Ferreira Aldunate, Andes, Uruguay.

