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¿A qué hora comenzarán los desvíos del tránsito por la Marcha de la Diversidad? Esto dice la Intendencia

La convocatoria de la marcha es a las 18:30 en la Plaza del Entrevero y el destino es la Plaza 1° de Mayo, en donde estará el escenario principal para la lectura de proclama.

29/09/2023, 18:15
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Marcha de la Diversidad.
Marcha de la Diversidad.
Foto: Juan Manuel Ramos.

Redacción El País
La Intendencia de Montevideo (IMM) comunicó cambios en el tránsito y en ciertas líneas de ómnibus a raíz de la Marcha de la Diversidad.

La convocatoria para esta celebración es en la Plaza Juan Pedro Fabini (también conocida como Plaza del Entrevero) a las 18:30 de este viernes, desde allí se marchará por Avenida Libertador hacia la Plaza 1° de Mayo, donde se instalará un escenario. Es por esto que sobre el comienzo de la marcha se producirán cambios en el transporte de pasajeros.

Líneas que circulan por 18 de Julio
Hacia el Centro: 18 de Julio, Pablo de María/Fernández Crespo, Colonia, Eduardo Acevedo, Guayabo, Martínez Trueba, Soriano o Canelones, Ferreira Aldunate, 18 de Julio.
Hacia afuera: Liniers, San José, Ejido.

Líneas 187 y 188
Hacia Palacio de la Luz: Gral. Flores, Amézaga, E. Compte y Riqué, Gral. Aguilar, Paraguay.
Hacia afuera: Gral. Caraballo, Agraciada, Gral. Aguilar, Martín García, Gral. Flores.

Líneas que circulan por Agraciada (17, 128, 137, 370, 409 y G)
Hacia el Centro: Agraciada, Marmarajá, Martín García, Arenal Grande.
Hacia afuera: Fernández Crespo, Lima, Bacigalupi, Floro Costa, Pardo Bazán, Isidoro de María, Marcelino Sosa, Agraciada.

Línea 522
Hacia el Centro: Agraciada, Paraguay, Cerro Largo, Julio Herrera y Obes, San José, Aquiles Lanza
Hacia afuera: Yaguarón, Lima, Bacigalupi, Floro Costa, Isidoro de María, Marcelino Sosa, Agraciada.

Líneas que circulan por San Martín (147, 148, 150, 156, 157, 158 y 396)
Hacia el Centro: San Martín, Amézaga, E. Compte y Riqué, Aguilar, Paraguay, La Paz, J. Herrera y Obes, Uruguay.
Hacia afuera: Mercedes, Río Negro, Galicia, Rondeau, Caraballo, Agraciada, Gral. Aguilar, Martín García, San Martín.

Líneas 149 y 151
Hacia el Centro: San Martín, Isidoro de María, Arenal Grande, Lima, Yaguarón
Hacia afuera: Ejido, Miguelete, Hno. Damasceno, Yaguarón, Lima, Bacigalupi, Floro Costa, Pardo Basán, Isidoro de María, San Martín a ruta.

Líneas que circulan por Gral. Flores (169, 175 y 505)
Hacia el Centro: Gral. Flores, Amézaga, E. Compte y Riqué, Aguilar, Paraguay, Cerro Largo, J. Herrera y Obes, Uruguay.
169 hacia afuera: Mercedes, Río Negro, Galicia, Rondeau, Caraballo, Agraciada, Gral. Aguilar, Martín García, Gral. Flores.
175 y 505 hacia afuera: Mercedes, J. Herrera y Obes, San José, Ejido, Mercedes o Fernández Crespo, Lima, Bacigalupi, Floro Costa, Pardo Bazán, Isidoro de María, Gral. Flores.

Línea 402
Hacia Aduana: Nueva Palmira, Lenguas, Pardo Bazán, Isidoro de María, Arequita, Martín García, Gral. Aguilar, Paraguay, La Paz, J. Herrera y Obes.
Hacia Malvín: Mercedes, Río Negro, Galicia, Rondeau, Caraballo, Agraciada, Gral. Aguilar, Martín García, Arenal Grande, Hocquart.

Línea 427, 494, 495 y 582
Hacia el Centro: Agraciada, Paraguay, Cerro Largo, J. Herrera y Obes, San José.
Hacia afuera: Yaguarón, Soriano, Ferreira Aldunate o Río Branco, Galicia, Rondeau.

Líneas suburbanas
Por Paysandú/Galicia: J. Herrera y Obes, San José, Ejido, Paysandú.
Por Uruguay: Uruguay, Yaguarón, Soriano, Ferreira Aldunate, Andes, Uruguay.

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