Bajo la consigna “Basta de impunidad y saqueo de derechos”, este viernes se realiza una nueva Marcha por la Diversidad

Redacción El País

Bajo la consigna “Basta de impunidad y saqueo de derechos”, y como cada último viernes de setiembre, este 29 se llevará a cabo una nueva Marcha por la Diversidad.

En un comunicado, la Coordinadora de la Marcha por la Diversidad informó que la convocatoria comenzará a las 18.30 horas desde la Plaza del Entrevero por Avenida Libertador hasta la Plaza 1° de Mayo.

“El país atraviesa un momento en el que, a pesar de la incansable lucha de los movimientos sociales para preservar las conquistas de la sociedad toda, estas se encuentran en constante riesgo”, advierte la coordinadora.

“Las leyes que defendimos, discutimos y militamos hasta que fueron aprobadas por el Parlamento Nacional, no se cumplen. Asistimos a una pantomima estatal en la que no se elimina el marco normativo, simplemente no se asigna presupuesto para que funcione efectivamente o se le hace el vacío en todos los sectores posibles”, añade la organización.

La Coordinadora sostiene que la Ley Integral para Personas Trans, “es rechazada una y otra vez por profesionales de la salud que se rehúsan a brindarnos una atención integral, a la vez que el Estado no garantiza el acceso a las prestaciones obligatorias”. Además, denuncian que “no se cumplen las acciones afirmativas para el trabajo o la educación, reproduciendo los mismos esquemas de exclusión”.

En ese sentido, considera que “la violencia continúa siendo moneda corriente, en las calles, en las instituciones y en discursos de odio que se hacen cada vez más potentes, avalados y promovidos por nuestros propios legisladores”. “¿Cómo es posible vivir cuando el odio proviene de quienes se supone que nos representan? ¿A quién le vamos a pedir ayuda si quienes deberían cuidarnos son quiénes nos persiguen?”, se cuestiona.

Por otro lado, se denuncia la “persecución a la protesta, el recorte de derechos, el desarme de la protección social y vaciamiento de las políticas sociales”. “La omisión de parte del Estado, también es una política pública. Es hacer morir todo lo que nuestra sociedad ha construido y logrado, todo lo que hemos avanzado en reconocimiento y acceso a derechos. Es hacer vivir los privilegios, cuidar a los de siempre y que sigan acumulando los de siempre”, aseguran.

La Coordinadora le exige al Estado “que se haga cargo” y “lleve adelante políticas públicas que se acoplen a la realidad y no busquen tapar el sol con un dedo”.