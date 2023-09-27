Marcha por la Diversidad 2023: a qué hora es, cuál es el recorrido y la consigna para esta edición

Redacción El País

La Marcha por la Diversidad 2023 tendrá lugar el último viernes del mes, es decir, el 29 de setiembre, para dar cierre al llamado "Mes de la Diversidad".

La Coordinadora de la Marcha por la Diversidad dio detalles de cómo se realizará la marcha este año. "Estamos cansades de que se nos violente, nos pasa en las calles, en las instituciones ¡hasta nuestres parlamentarios promueven discursos de odio anti LGBTQIA+!", publicaron en sus redes sociales.

"Un año más tomamos las calles y las llenamos de colores, música y alegría para luchar por nuestros derechos, para gritar acá estamos y para que se acabe la discriminación", agregaron. La consigna para este año será "Basta de impunidad y saqueo de derechos".

La convocatoria es en la Plaza Juan Pedro Fabini, más conocida como la Plaza del Entrevero a las 18:30 horas. A partir de allí, se marchará por Avenida del Libertador, hacia la Plaza 1° de Mayo, junto al Palacio Legislativo. El escenario principal estará en la plaza, desde donde se leerá la proclama y habrá espectáculos en vivo. Además, habrá otros en las distintas "chatas", durante el recorrido.

Como todos los años, el último viernes de setiembre volvemos a las calles.



Basta de impunidad y saqueo de derechos. Estamos cansades de que se nos violente, nos pasa en las calles, en las instituciones ¡hasta nuestres parlamentarios promueven discursos de odio anti LGBTQIA+! pic.twitter.com/ziUoINb97V — Marcha Diversidad UY 🏳️‍🌈 (@MarchaDivUY) September 20, 2023

Además, la "Previa de la Marcha", que trata de una feria de artesanías, tendrá lugar en la Plaza Libertad —o Plaza Cagancha— el 28 y el 29 de setiembre, a partir de las 11:30 horas. Contará con un baños, una zona de testeos de infecciones de transmisión sexual (ITS) y un "espacio escénico", donde desde las 17 horas del jueves habrá DJs y espectáculos en vivo.