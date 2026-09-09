"Agradecerles y pedirles que confíen": nuevo mensaje de Gonzalo Moratorio sobre su estado de salud
"Tenemos un equipo sin precedentes y tenemos benefactores que son extremadamente positivos y que nos están dando soporte continuo", dijo el virólogo, que padece un tumor cerebral.
El científico uruguayo Gonzalo Moratorio publicó un nuevo video en la red social Instagram donde señaló que va a seguir adelante y "resolver" el tumor cerebral que padece.
"Vamos a resolver el tema del cáncer en el cerebro. Estamos en eso. Tenemos un equipo sin precedentes y tenemos benefactores que son extremadamente positivos y que nos están dando soporte continuo. A los cuales la vida le voy a estar agradecido", señaló el virólogo.
Además, Moratorio expresó: "Considero que nosotros vamos a afrontar estos desafíos y lo vamos a hacer de la mejor manera". "Solo agradecerles, solo pedirles que confíen, que tengan certeza en nuestras palabras. Que tengan confianza en nuestras ideas y que tengan ilusión en nuestra tecnología. Muchísimas gracias", concluyó.
Iniciativa Lab+
En otro video de Instagram, Moratorio resaltó la iniciativa denominada Lab+, aceleradora y creadora de empresas científicas, que es el resultado del esfuerzo conjunto del Institut Pasteur de Montevideo y el fondo de capital de riesgo FICUS Advisor.
"Van poco más de dos años de esta iniciativa denominada Lab+, que busca traer ciencia disruptiva y avances significativos científicos que nos permitan crecer como país", indicó. "Quiero agradecer muchísimo por apostar en nuestro proyecto en el Institut Pasteur, en la Universidad de la República y quienes hacen este consorcio que va a permitir soñar con más y mejor ciencia", concluyó.
Cómo es tratamiento al que busca someterse Moratorio
Fernando Montero, médico que acompaña al científico en este proceso, grabó en mayo un video junto a Moratorio en el que explicó cómo es el tratamiento al que busca someterse el experto. En la filmación, el profesional tocó tres puntos claves: la enfermedad que enfrenta Moratorio, el tratamiento al que se someterá y la campaña de recaudación que comenzó para ayudarlo a poder costearlo.
"Él sufre de un glioblastoma cerebral, que es un tumor maligno al nivel del cerebro. Ya saben que ha tenido una operación, y luego una segunda operación, donde se detectaron nuevamente células malignas. Ahora está con una inmunoterapia, luego de terminar con la radioterapia", explicó.
Montero agregó que, si bien la inmunoterapia "es muy efectiva", ahora hay otro tratamiento en fase experimental disponible: la terapia Car-T. "Car-T es un tipo de inmunoterapia en el cual las células T de él van a ser alteradas genéticamente para que puedan detectar, atacar y destruir directamente ese tumor maligno tan agresivo", señaló.
"La fase 1 ha demostrado una disminución del 60% de los tumores de ese tipo", agregó. Montero reiteró que, si bien Moratorio en la actualidad se está tratando con inmunoterapia y está teniendo buenos resultados, su tumor es muy agresivo. En caso de dispersarse o expandirse, podría comenzar la terapia de Car-T si tiene el dinero, que "puede llegar a ser curativa".
Cómo colaborar
La colaboración se canaliza a través del 0900 9200 (telefonía fija), la Cuenta HSBC 3699135 (pesos y dólares), a nombre de Ibáñez Natalia y/o Moratorio Gonzalo. Colectivo Abitab 146734, a nombre de Gonzalo Moratorio.
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