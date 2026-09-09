"Agradecerles y pedirles que confíen": nuevo mensaje de Gonzalo Moratorio sobre su estado de salud

El científico uruguayo Gonzalo Moratorio publicó un nuevo video en la red social Instagram donde señaló que va a seguir adelante y "resolver" el tumor cerebral que padece.

"Vamos a resolver el tema del cáncer en el cerebro. Estamos en eso. Tenemos un equipo sin precedentes y tenemos benefactores que son extremadamente positivos y que nos están dando soporte continuo. A los cuales la vida le voy a estar agradecido", señaló el virólogo.

Además, Moratorio expresó: "Considero que nosotros vamos a afrontar estos desafíos y lo vamos a hacer de la mejor manera". "Solo agradecerles, solo pedirles que confíen, que tengan certeza en nuestras palabras. Que tengan confianza en nuestras ideas y que tengan ilusión en nuestra tecnología. Muchísimas gracias", concluyó.

Iniciativa Lab+

En otro video de Instagram, Moratorio resaltó la iniciativa denominada Lab+, aceleradora y creadora de empresas científicas, que es el resultado del esfuerzo conjunto del Institut Pasteur de Montevideo y el fondo de capital de riesgo FICUS Advisor.

"Van poco más de dos años de esta iniciativa denominada Lab+, que busca traer ciencia disruptiva y avances significativos científicos que nos permitan crecer como país", indicó. "Quiero agradecer muchísimo por apostar en nuestro proyecto en el Institut Pasteur, en la Universidad de la República y quienes hacen este consorcio que va a permitir soñar con más y mejor ciencia", concluyó.

Cómo es tratamiento al que busca someterse Moratorio

Fernando Montero, médico que acompaña al científico en este proceso, grabó en mayo un video junto a Moratorio en el que explicó cómo es el tratamiento al que busca someterse el experto. En la filmación, el profesional tocó tres puntos claves: la enfermedad que enfrenta Moratorio, el tratamiento al que se someterá y la campaña de recaudación que comenzó para ayudarlo a poder costearlo.

"Él sufre de un glioblastoma cerebral, que es un tumor maligno al nivel del cerebro. Ya saben que ha tenido una operación, y luego una segunda operación, donde se detectaron nuevamente células malignas. Ahora está con una inmunoterapia, luego de terminar con la radioterapia", explicó.

Gonzalo Moratorio junto al médico Fernando Montero. Foto: captura de pantalla.

Montero agregó que, si bien la inmunoterapia "es muy efectiva", ahora hay otro tratamiento en fase experimental disponible: la terapia Car-T. "Car-T es un tipo de inmunoterapia en el cual las células T de él van a ser alteradas genéticamente para que puedan detectar, atacar y destruir directamente ese tumor maligno tan agresivo", señaló.

"La fase 1 ha demostrado una disminución del 60% de los tumores de ese tipo", agregó. Montero reiteró que, si bien Moratorio en la actualidad se está tratando con inmunoterapia y está teniendo buenos resultados, su tumor es muy agresivo. En caso de dispersarse o expandirse, podría comenzar la terapia de Car-T si tiene el dinero, que "puede llegar a ser curativa".

Gonzalo Moratorio, este jueves, ingresando al Palacio de los Tribunales. Foto: Estefanía Leal.

Cómo colaborar

La colaboración se canaliza a través del 0900 9200 (telefonía fija), la Cuenta HSBC 3699135 (pesos y dólares), a nombre de Ibáñez Natalia y/o Moratorio Gonzalo. Colectivo Abitab 146734, a nombre de Gonzalo Moratorio.