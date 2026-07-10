Gonzalo Moratorio se encuentra en EE.UU. a la espera de iniciar la terapia experimental contra el cáncer

El científico uruguayo Gonzalo Moratorio viajó el pasado sábado a Estados Unidos para realizarse la terapia experimental contra el glioblastoma cerebral que padece.

En un video de Instagram publicado por el médico Fernando "Monti" Montero, profesional que acompaña al científico en su tratamiento, ambos anunciaban que se había llegado "al 100%" del dinero necesario para acceder a la terapia. Sin embargo, según confirmó Montero a El País, la comunicación se entendió mal y "con las proyecciones" están seguros de que alcanzarán la meta.

Para llegar a la recaudación de un millón de dólares que le permitan a Moratorio acceder al tratamiento, es necesario completar la venta de entradas para el evento solidario que tendrá lugar el 16 de agosto en La Trastienda. Las entradas se pueden comprar a través de este enlace.

Gonzalo Moratorio y su hija Abril, luego de que el científico y virólogo sea operado. Instagram: @gonzomoratorio.

"Buscamos comenzar todo lo necesario para mi tratamiento de células CAR-T, pero para esto vamos a tener que esperar un poco y evaluar muchas cosas, pero estamos ya en el ruedo", destacó Moratorio.

Por otro lado, el experto subrayó que lo que sobre de la campaña de recaudación para su tratamiento será donado: "La idea es que si sobra un dolar de todo esto, se pueda reutilizar en causas que ataquen particularmente determinados temas, como el cáncer cerebral", dijo.

La colaboración se canaliza a través del 0900 9200 (telefonía fija), la Cuenta HSBC 3699135 (pesos y dólares), a nombre de Ibáñez Natalia y/o Moratorio Gonzalo. Colectivo Abitab 146734, a nombre de Gonzalo Moratorio.

Cómo es el tratamiento al que busca someterse Moratorio

Montero grabó en mayo un video junto a Moratorio en el que explicó cómo es el tratamiento al que busca someterse el experto. En la filmación, el profesional tocó tres puntos claves: la enfermedad que enfrenta Moratorio, el tratamiento al que se someterá y la campaña de recaudación que comenzó para ayudarlo a poder costearlo.

"Él sufre de un glioblastoma cerebral, que es un tumor maligno al nivel del cerebro. Ya saben que ha tenido una operación, y luego una segunda operación, donde se detectaron nuevamente células malignas. Ahora está con una inmunoterapia, luego de terminar con la radioterapia", explicó.

Gonzalo Moratorio ingresando al juzgado por recurso de amparo para obtener medicamentos de alto costo para tratar su tumor cerebral. Foto: Estefanía Leal.

Montero agregó que, si bien la inmunoterapia "es muy efectiva", ahora hay otro tratamiento en fase experimental disponible: la terapia Car-T. "Car-T es un tipo de inmunoterapia en el cual las células T de él van a ser alteradas genéticamente para que puedan detectar, atacar y destruir directamente ese tumor maligno tan agresivo", señaló.

"La fase 1 ha demostrado una disminución del 60% de los tumores de ese tipo", agregó. Montero reiteró que, si bien Moratorio en la actualidad se está tratando con inmunoterapia y está teniendo buenos resultados, su tumor es muy agresivo. En caso de dispersarse o expandirse, podría comenzar la terapia de Car-T si tiene el dinero, que "puede llegar a ser curativa".